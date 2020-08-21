Вопрос обеспечения безопасности в День знаний рассмотрели под руководством Владимира Васильева

С докладом по данной теме выступил врио министра внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря, который сообщил, что ведомством и его подразделениями предпринимается комплекс мер организационного и практического характера по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки проведения мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года и Дня знаний - 1 сентября. Как рассказал Дмитрий Гутыря, подразделениями МВД совместно с представителями ГУ МЧС по РД и органами местного самоуправления проводятся комиссионные обследования объектов образования, а также прилегающих к ним территорий на предмет технической защищенности, противопожарной безопасности, соблюдения мер антитеррористической безопасности. «Осуществляются проверки улиц перед образовательными учреждениями на предмет наличия оборудованных пешеходных переходов и дорожных знаков «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Пешеходный переход», а также соответствия пешеходных переходов требованиям ГОСТа и нормативных актов, ревизия дорожных знаков и проверок наличия разметки в местах расположения образовательных учреждений. Кроме того, проводятся инструктажи педагогов и персонала образовательных и детских дошкольных учреждений по действиям при обнаружении подозрительных предметов и вещей, максимально приближены наряды полиции и Росгвардии к учебным заведениям, проводятся профилактические беседы с детьми и подростками по их безопасному поведению на проезжей части улицы автодорог. Предпринят комплекс мер на предупреждение дорожно-транспортных происшествий при перевозке детей автобусами и другими видами транспорта», - доложил врио министра внутренних дел по РД. По его словам, к охране общественного порядка и общественной безопасности в период проведения Дня знаний будут привлечены сотрудники полиции и военнослужащих Росгвардии. Владимир Васильев, резюмируя доклад, поблагодарил ведомство за работу, которая проводится повседневно, и которая обеспечивает сегодняшний уровень безопасности, а также сказывается на решении большого количества задач. В свою очередь заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан - начальник УНД и ПР Эльдар Хамавов доложил об обеспечении пожарной безопасности общеобразовательных учреждений и подготовке их к новому учебному году. На учет, как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по РД, взято свыше 2700 образовательных организаций: «В течение последних 5 лет проводимая Главным управлением совместно с органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями работа позволила снизить количество пожаров и чрезвычайных ситуаций на 60%. Плановая работа по обеспечению безопасности объектов образования ведется в течение всего года». Эльдар Хамавов отметил города и районы, которые очень ответственно подошли к работе по выполнению противопожарных мероприятий. В их числе города Дербент, Хасавюрт, Кизляр, а также Сулейман-Стальский, Кизилюртовский, Тляратинский, Хасавюртовский, Магарамкентский, Тарумовский, Кизлярский, Курахский районы. «Результаты проведенных проверок позволяют сделать вывод о необходимости усиления внимания вопросам обеспечения работоспособности системы автоматического противопожарной защиты, безопасной эксплуатации электрохозяйства, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность средств пожаротушения. Следует также активизировать обучение персонала учащихся мерам пожарной безопасности и действия на случаи пожара», - заключил выступающий. Владимир Васильев, подводя итоги обсуждения данного вопроса, отметил, что Глава Цумадинского района просил рассмотреть вопрос штатного увеличения службы МЧС в районе. Данный вопрос, как сообщил Эльдар Хамавов, уже находится на контроле начальника Главного управления МЧС России по РД и в ближайшее время будет рассмотрен.