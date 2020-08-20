Движение Babyskills запустят в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев провел сегодня, 20 августа, Республиканское совещание работников учреждений образования.

В нем приняли участие Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Екатерина Толстикова, Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, зам.Председателя Правительства РД – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, главы МО, работники образования и другие. В рамках повестки были рассмотрены перспективы развития движения WorldSkills, как инструмента повышения качества профессионального образования в РД. Руководитель региона поручил главе кабмина не снимать этот вопрос с контроля и подчеркнул, что представители региона стали побеждать. Далее с докладом по теме выступила преподаватель Профессионально-педагогического колледжа им. Г. Б. Казиахмедова Наталья Левкович. Она отметила, что данное движение - толчок в развитии нового профессионального образования. «Особенно это ощутимо в нашей республике. Профессиональное образование в Дагестане перестраивается на новый уровень, определены новые востребованные компетенции в республике, создаются мастерские, оснащенные современным оборудованием. Кроме того, многие колледжи становятся площадками для проведения региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов по ряду компетенций», - сказала выступающая. «Наш колледж с 2017 года активно участвует в движении Ворлдскиллс по компетенции дошкольное воспитание и преподавание в начальных классах. В этом году мы планируем провести демонстрационный экзамен по этим компетенциям на площадке нашего колледжа. Наши участники и победители чемпионата устраиваются на работу 100%», - добавила Наталья Левкович. Педагог рассказала также о планах запустить в масштабах республики самую раннюю из всех возможных систем профориентации детей дошкольного и младшего школьного возраста – о проекте Babyskills, инициаторами которого является Казанский педагогический колледж. «Проект Babyskills дает возможность ребенку 5-7 лет в процессе игры поучаствовать в таких же соревнованиях, попробовать себя в роли дизайнера одежды, воспитателя детского сада и т.д. Этот проект будет интересен руководителям и воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям, а также учащимся педагогических колледжей. На данный момент нами уже заключен сетевой договор с Казанским педагогическим колледжем», - пояснила она. Владимир Васильев поблагодарил ее за проявленную инициативу и пожелал успехов в начинании: «Тот опыт, о котором вы говорите, для нас очень важен. Он позволяет получить достойную профессию, и хорошо трудоустроить нашу молодежь».