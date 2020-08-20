В Дагестане выработаны планы для решения экологических проблем – Арслан Сайпуллаев

По словам регионального координатора партпроекта Арслана Сайпуллаева, в республике в соответствии с проектом проводится множество мероприятий, субботников, экологических уроков. Вместе с тем, считает партиец, органам исполнительной власти необходимо разработать государственную политику, которая позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. «Народным Собранием и Правительством Дагестана по поручению главы республики проводится целенаправленная работа по обеспечению выполнения мероприятий национального проекта “Экология” и выработаны соответствующие планы для решения накопленных проблем. Так, в настоящее время проводятся работы по проектированию четырех мусоросортировочных комплексов, которые будут построены по зонам республики. Из республиканского бюджета на эти цели уже выделено свыше 60 млн рублей», – рассказал региональный координатор партпроекта. Помимо этого, сообщил он, органами госвласти и местного самоуправления в республике проводится значительная работа по обеспечению населения чистой водой: ведется строительство, реконструкция водоподготовительных и водоочистительных сооружений. За ходом и качеством этих работ по поручению спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова следят депутаты разного уровня. Кроме того, с местным населением ведется разъяснительная работа в части охраны окружающей среды, им рассказывают о проводимых мероприятиях и задачах на краткосрочную перспективу. По словам координатора партийного проекта, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, «Чистую страну» можно назвать уникальным проектом, объединившим и зоозащитников, и активистов, и экспертов. Сейчас в «орбите» проекта около 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных – во всех регионах России. «Чистая страна» включает в себя несколько направлений. Первое – решение конкретных экологических проблем. «Единая Россия» добилась отмены строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области, так как подобные предприятия нанесут серьезный экологический урон водным объектам. Кроме того, активисты партпроекта контролировали внедрение в регионах новых механизмов обращения с твердыми коммунальными отходами – в частности, появление операторов по обращению с ТКО и их работу. Злоупотребления выявлены в 30 регионах страны. Параллельно в регионах России проводят субботники, в которых ежегодно принимают участие сотни тысяч граждан. Следующее направление – законодательство. В этой части разработаны законопроекты о создании системы обращения отходов I-II классов опасности, определении статуса федерального оператора опасных отходов и Российского экологического оператора, проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха и другие. По мнению разработчиков, это должно привести к тому, что в городах, где работают крупные промышленные предприятия, воздух станет чище – соответственно, люди будут меньше болеть. По словам Владимира Бурматова, все эти меры вместе в итоге ведут к регулированию вопросов экологии. Однако, считает он, немаловажную роль в этом смысле играет воспитание, чему «Чистая страна» уделяет особое внимание.