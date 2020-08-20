Следственный комитет России улучшает качество кадетского образования в стране

Следственным комитетом России осуществляется комплекс мероприятий, направленный на предоставление детям качественного образования и мотивации быть настроенными патриотически, что помогает юным гражданам найти свое место в профессиональной службе, об этом РИА «Дагестан» рассказали в пресс-службе СК России.

Программа улучшения качества образования, направленная также на воспитание талантливых и деятельных ребят, проходит в рамках Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

«Значительное место в этой работе уделяется ранней профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан на государственную службу, в том числе и в следственных органах Следственного комитета», – уточнил источник.

По его словам, одна из важных составляющих системы профильного кадетского образования Следственного комитета – это кадетские классы, которые функционируют в общеобразовательных организациях многих регионов России. Такая форма позволяет обеспечить раннюю профессиональную ориентацию несовершеннолетних и их гармоничное воспитание как социально ответственных личностей, осознающих и принимающих нравственные ценности.

Статистика ведомства показала, – на текущий год количество профильных кадетских классов СК России достигло 84-х. Ежегодный рост их числа и количества желающих обучаться в таких классах пропорционально отражает их востребованность и заинтересованность в обучении по дополнительной программе, направленной на подготовку к государственной службе в следственных органах Следственного комитета. Сегодня численность кадет, обучающихся именно в кадетских классах, составляет более 2000 человек. Только за последние два года сформированы новые профильные кадетские классы Следственного комитета Российской Федерации на базе различных образовательных организаций в Каспийске, Архангельске, Северодвинске, Тюмени, Перми и других городах России. Организована работа по открытию новых профильных кадетских классов ведомства в городе Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области и городе Кызыле Республики Тыва.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области организовать работу по открытию профильного кадетского класса в городе Красногорске. С этой инициативой выступила директор МБОУ гимназия №2 городского округа Красногорск Московской области, и она нашла положительный отклик и поддержку со стороны Следственного комитета. При этом у данного территориального подразделения уже есть обширный опыт работы с кадетскими классами в подмосковных городах, среди которых Химки, Домодедово, Мытищи и Балашиха.

«Продолжая расширять систему профильного кадетского образования в разных регионах нашей страны, мы стремимся создавать все условия для всестороннего развития подрастающего поколения, воспитывать в них чувство патриотизма, интерес к истории и культуре России, а также уважение к общепринятым морально-нравственным ценностям. Кадетское воспитание дисциплинирует, помогая определиться с будущей профессией. После окончания школы кадеты смогут поступить в образовательные организации высшего образования юридической направленности, и главное – стать студентами академий Следственного комитета России, а затем и сотрудниками ведомства. При таком подходе выпускники будут надежным кадровым резервом следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, с честью и достоинством служить Отечеству», – подытожили в ведомстве.