В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19

Как сообщили информагентству в пресс-службе надзорного ведомства, мероприятие прошло под председательством главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова. На встрече участники обсудили организацию деятельности школ с целью сохранения здоровья учащихся и педагогического состава, а также профилактику распространения коронавируса. По словам Павлова, с 1 сентября школы приступят к работе в обычном режиме, однако с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в числе которых отслеживание температуры тела у входа в здание, оснащение учреждения антисептическими средствами с дозатором, исключение проведения массовых мероприятий и другие. В ходе мероприятия Николай Павлов также проинформировал о приближении сезонного гриппа и простуды, в котором будут циркулировать 3 новых штамма гриппа. Врач отметил, что главной задачей Роспотребнадзора и Минздрава республики является организация сезонных профилактических прививок населения против гриппа.