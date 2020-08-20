ЗАМАНА - В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19

В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19

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20 августа, 2020. Четверг 13:05
В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19

В Роспотребнадзоре республики состоялось совещание по вопросам организации работы школ в период профилактики коронавируса, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане обсудили работу школ в режиме профилактики COVID-19
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Как сообщили информагентству в пресс-службе надзорного ведомства, мероприятие прошло под председательством главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова. На встрече участники обсудили организацию деятельности школ с целью сохранения здоровья учащихся и педагогического состава, а также профилактику распространения коронавируса. По словам Павлова, с 1 сентября школы приступят к работе в обычном режиме, однако с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в числе которых отслеживание температуры тела у входа в здание, оснащение учреждения антисептическими средствами с дозатором, исключение проведения массовых мероприятий и другие. В ходе мероприятия Николай Павлов также проинформировал о приближении сезонного гриппа и простуды, в котором будут циркулировать 3 новых штамма гриппа. Врач отметил, что главной задачей Роспотребнадзора и Минздрава республики является организация сезонных профилактических прививок населения против гриппа.

 

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