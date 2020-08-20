Школы Дагестана начнут учебу 1 сентября

Учебный процесс в школах Дагестана в 2020 году стартует 1 сентября в традиционном очном формате с проведением праздничных линеек. Об этом сообщает региональное министерство образования и науки.

В ведомстве отметили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции общеобразовательным учреждениям придется обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

«Праздничные линейки пройдут, но с соблюдением требований Роспотребнадзора», – говорится в сообщении Минобрнауки РД.

Кроме того, все учебные занятия будут проводиться в одном классе, без переходов в другие кабинеты. В спортзалах запрещена организация уроков физической культуры, поэтому они будут проходить на улице.

На входе в здания школ должен быть организован замер температуры тела, в помещениях – установлены антисептики и устройства для обеззараживания воздуха. Помимо этого, все помещения должны регулярно проветриваться.

Вопреки распространенной ранее некоторыми СМИ информации, ношение масок для учителей не будет обязательным, так же как и для учеников.

«Маски желательны, но обязательны только для работников пищеблока», – пояснили в министерстве.