В ведомстве отметили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции общеобразовательным учреждениям придется обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
«Праздничные линейки пройдут, но с соблюдением требований Роспотребнадзора», – говорится в сообщении Минобрнауки РД.
Кроме того, все учебные занятия будут проводиться в одном классе, без переходов в другие кабинеты. В спортзалах запрещена организация уроков физической культуры, поэтому они будут проходить на улице.
На входе в здания школ должен быть организован замер температуры тела, в помещениях – установлены антисептики и устройства для обеззараживания воздуха. Помимо этого, все помещения должны регулярно проветриваться.
Вопреки распространенной ранее некоторыми СМИ информации, ношение масок для учителей не будет обязательным, так же как и для учеников.
«Маски желательны, но обязательны только для работников пищеблока», – пояснили в министерстве.