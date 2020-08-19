ЗАМАНА - Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

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19 августа, 2020. Среда 14:57
Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

Каждый желающий принять участие в акции «Диктант Победы» уже может подать заявку на сайте мероприятия.

Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»
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Отметим, что само мероприятие пройдет 3 сентября. Как подчеркнул член регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров, в текущем году в Дагестане, как и во многих субъектах страны, акция пройдет также в онлайн формате. «Люди могут подать заявки для участия в диктанте на той площадке, которая им удобная больше всего. Безусловно, перед нами стоят задачи проведения всех мероприятий с учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки.
Что же касается самой акции, то она призвана сохранить светлую память о героическом подвиге наших солдат. Именно такие мероприятия позволяют на долгие годы сохранить доподлинно известные факты о событиях Великой Отечественной войны, ознакомить с ними как можно больше людей», — сказал Мухтар Амиров. Отметим, что в акции планируется задействовать миллион человек. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов.

 

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