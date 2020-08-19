Так за этот период в основном на 38,5% подешевели помидоры свежие, на 22,7% картофель, на 13,9% лук репчатый, на 8% чеснок, на 7,6% бананы, на 5,1% лимон, виноград на 3,9% и свёкла столовая на 3,2%.

А увеличение цены зафиксировано на такие продукты как:

- капуста белокочанная свежая (на 16,2%);

- огурцы свежие (на 13,8%);

-яблоки (на 5,9%);

-апельсины (на 2,8%);

-куры - охлажденные и мороженые (на 6,4%);

- филе сельди соленое ( на 2,6%);

-консервы овощные для детского питания (на 3%);

- икра лососевых рыб отечественная (на 3,5%);

- овсяные хлопья «Геркулес» (на 3,6%)

-кетчуп (на 3,8%);

-мука пшеничная, пельмени, манты, курзе, творог жирный, консервы томатные (на 1,9-2,3%).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, в среднем стоимость набора продуктов первой необходимости в регионе на июль месяц составила 4264,4 рубля.

Что касается наблюдаемых непродовольственных товаров, то за июль месяц в регионе продолжало дорожать моторное топливо (на 2,7%), а цены на газовое моторное топливо выросли на 8,8%, на бензин автомобильный АИ-95 и АИ-92 – на 2,6% и 1,8%.

По проводимому мониторингу в наблюдаемой группе медицинских товаров и медикаментов за месяц в основном подорожание зафиксировано на аспирин отечественный (на 8,5%), валидол (на 7,7%), йод (на 6,3%), термометр медицинский ртутный (на 3,9%), лоратадин, электронный аппарат для измерения артериального давления, аллохол, смекта, гепарин натрия (на 2-3,1%). Вместе с тем, заметное снижение цен отмечено на винпоцетин (на 3,6%), индапамид, нимесулид, флуоцинолона ацетонид (на 3-3,2%), лоперамид, сульфацетамид, галазолин, поливитамины без минералов отечественные, настойку пустырника (на 2,3-2,7%).