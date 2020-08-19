ЗАМАНА - В Россию пытались завезти зараженные фрукты из Азербайджана

В Россию пытались завезти зараженные фрукты из Азербайджана

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19 августа, 2020. Среда 14:41
В Россию пытались завезти зараженные фрукты из Азербайджана

В ходе проверок поступивших из Азербайджана грузов сотрудниками Россельхознадзора по РД на складе временного хранения были обнаружены вредные карантинные объекты, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

В Россию пытались завезти зараженные фрукты из Азербайджана
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По словам собеседника агентства, в период с 1 по 17 августа в ходе проведения фитосанитарного контроля поступивших из Азербайджана грузов были обнаружены персиковая и восточная плодожорка. В связи с этим 237 тонн персиков, слив и нектаринов были запрещены к ввозу в Россию.

Наличие в грузах вредных карантинных объектов подтвердили в Дагестанском филиале Всероссийского центра карантина растений.

Персиковая плодожорка – насекомое-вредитель, приносящее урон как диким, так и культурным растениям. На территории республики была обнаружена впервые.

Восточная плодожорка – насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Повреждает плоды персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни и миндаля.

Владельцы грузов будут привлечены к административной ответственности.

 

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