В ходе проверок поступивших из Азербайджана грузов сотрудниками Россельхознадзора по РД на складе временного хранения были обнаружены вредные карантинные объекты, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, в период с 1 по 17 августа в ходе проведения фитосанитарного контроля поступивших из Азербайджана грузов были обнаружены персиковая и восточная плодожорка. В связи с этим 237 тонн персиков, слив и нектаринов были запрещены к ввозу в Россию.

Наличие в грузах вредных карантинных объектов подтвердили в Дагестанском филиале Всероссийского центра карантина растений.

Персиковая плодожорка – насекомое-вредитель, приносящее урон как диким, так и культурным растениям. На территории республики была обнаружена впервые.

Восточная плодожорка – насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации. Повреждает плоды персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни и миндаля.

Владельцы грузов будут привлечены к административной ответственности.