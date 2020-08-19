ЗАМАНА - Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

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19 августа, 2020. Среда 14:31
Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане

На предстоящих в сентябре этого года муниципальных выборах в Дагестане примут участие 14 политических партий, сообщили информагентству в Избирательной комиссии республики. Всего в республике для участия в муниципальных избирательных кампаниях выдвинуто около 12,8 тысячи человек. 

Четырнадцать политических партий примут участие в муниципальных выборах в Дагестане
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 В настоящее время уже завершен этап регистрации кандидатов. В муниципальных выборах примут участие следующие партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Яблоко», «Патриоты России», «Партия роста», «Партия дела», «Родина», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Народ против коррупции», «Партия Малого Бизнеса России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».  Напомним, в единый день голосования на территории Дагестана пройдет 615 муниципальных избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления на территориях пяти городских округов (Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр и Южно-Сухокумск), трех внутригородских районов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (Кировский, Ленинский, Советский) и 38 муниципальных районов.  Выборы будут проходить в дни досрочного голосования (11 и 12 сентября) и непосредственно единый день голосования – 13 сентября. В голосовании смогут принять участие около 1,3 млн избирателей.  По итогам выборов предстоит распределить 6058 депутатских мандатов, а также избрать 18 глав сельских поселений.

 

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