В Дагестанском гуманитарном институте состоится Круглый стол с руководителями религиозных организаций

В Дагестанском гуманитарном институте состоится Круглый стол с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.

Организаторами выступают: Дагестанский гуманитарный институт по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В рамках работы круглого стола будут рассмотрены вопросы реализации национальной государственной политики и профилактики конфликтов в этноконфессиональной сфере, обеспечения антитеррористической защищенности граждан, специфики экстремизма и терроризма в молодежной среде, проблемы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, противодействия современным методикам манипуляции сознанием молодежи, консолидации общих усилий по межкультурному диалогу и воспитания у молодых людей уважения к традициям разных народов.

Также будут затронуты такие аспекты, как роль интернета и социальных сетей как инструмента пропаганды терроризма и экстремизма, борьба с вовлечением молодежи в запрещённые организации, роль религиозных деятелей в профилактике экстремизма и терроризма, важность духовно-просветительской работы, а том числе пятничных проповедей в предупреждении манипуляции созданием верующих и др.

Круглый стол состоится при участии представителей органов государственной власти, антитеррористической комиссии в Республике Дагестан, религиозных конфессий.

Дата и время: 26августа 14.00.

Место проведения: Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 37), ауд. 213.