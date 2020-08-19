Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

Школам рекомендуют готовиться к обучению в дистанционном режиме, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшится, пишет РИА "Дагестан".

Об этом говорится в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям. Письмо датировано 12 августа и подписано замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

Кроме того, федеральные власти рекомендуют школам рассмотреть возможность использования онлайн-обучения для проведения факультативных занятий и предметов по выбору при наличии таких условий.

В вышеупомянутом письме также сообщается, что региональным властям разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября, однако с условием, что они пройдут не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели, а все родители будут носить маски.

В письме напоминается, что в отношении остальных массовых мероприятий между различными классами одной школы или между школами действует запрет.

Также в документе региональным властям разъясняют положения выпущенных ранее летом санитарных требований Роспотребнадзора к работе детских учреждений в связи с распространением COVID-19. Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.