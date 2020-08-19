ЗАМАНА - Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

Автор
19 августа, 2020. Среда 10:36
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к &quot;дистанционке&quot;

Школам рекомендуют готовиться к обучению в дистанционном режиме, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшится, пишет РИА "Дагестан".

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"
Информация

Об этом говорится в совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям. Письмо датировано 12 августа и подписано замглавы Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

Кроме того, федеральные власти рекомендуют школам рассмотреть возможность использования онлайн-обучения для проведения факультативных занятий и предметов по выбору при наличии таких условий.

В вышеупомянутом письме также сообщается, что региональным властям разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября, однако с условием, что они пройдут не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели, а все родители будут носить маски.

В письме напоминается, что в отношении остальных массовых мероприятий между различными классами одной школы или между школами действует запрет.

Также в документе региональным властям разъясняют положения выпущенных ранее летом санитарных требований Роспотребнадзора к работе детских учреждений в связи с распространением COVID-19. Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top