ЗАМАНА - В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок

В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок

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19 августа, 2020. Среда 10:23
В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в республике и с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к началу нового 2020/2021 учебного года в районе принимаются меры, способствующие недопущению завоза и распространения COVID-19.

В школах Новолакского района вновь начали массовый пошив масок
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Как сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета, по поручению главы Магомед-Гаджи Айдиева на базе школ, где имеются швейные машины, начат массовый пошив многоразовых марлевых и тканевых масок.

«1 сентября школы района распахнут свои двери для учащихся, а также для первоклассников, которые с нетерпением ждут этого дня. Но в текущем году в связи с пандемией коронавирусной инфекции, учебный год в школах и детских садах начнется с учетом требований Роспотребнадзора. Маски, сшитые в школах, будут использоваться педагогическим составом, родителями, техперсоналом, работниками пищеблоков, а также учащимися при необходимости», – отметил источник.

В пресс-службе сообщили также, что регулярно в школах с начала учебного года будут проводиться генеральная уборка, термометрия всех входящих в здание, дезинфекционные мероприятия, обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены, использование масок и перчаток персоналом пищеблоков и другие мероприятия.

 

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