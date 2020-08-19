В Дагестане создают первую в СКФО промышленно-производственную зону

В Дагестане планируют создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Соответствующие вопросы были обсуждены на совещании под руководством председателя Правительства республики Артёма Здунова.

На мероприятии было отмечено, что эта промышленно-производственная зона станет первой в Северо-Кавказском федеральном округе. Предполагается, что она будет располагаться на территории уже действующего индустриального парка в Кумторкалинском районе. Она займет площадь 82 гектара с перспективой расширения до 900 гектаров.

Якорным резидентом новой площадки планируется сделать Каспийский завод листового стекла. Прогнозный объём инвестиций потенциальных резидентов составит более 9 млрд рублей с созданием порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как пояснил Артём Здунов, на территории промышленно-производственной зоны для бизнеса будет действовать преференциальный режим, включающий в себя таможенные послабления. Однако для функционирования новой особой зоны потребуется строительство объектов социальной, деловой и инженерной инфраструктуры, складов и других площадей.

Властями Дагестана уже создана межведомственная рабочая группа, которая занимается подготовкой документации для формирования перспективного плана развития промышленно-производственной зоны.