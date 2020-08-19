В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД пойдут на ремонт дорог

Около 700 млн рублей, вырученных от штрафов за нарушения правил дорожного движения, будут потрачены на организацию безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана. Совещание по вопросу функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Дагестана состоялось в правительстве республики во вторник.

«Мы можем получить около 700 млн рублей от штрафов, и что самое важное, потратить их на безопасность и комфорт на дорогах, создав при этом рабочие места. Благородная задача», – цитирует слова главы Дагестана его пресс-служба.

Эти деньги будут направлены на расширение автодорог, установку светофоров, разделительных ограждений, систем управления дорожным движением. По данным главы республики, на территории Дагестана установлены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Первый заместитель председателя правительства РД Гаджимагомед Гусейнов сообщил на совещании, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана подписало соглашение с Почтой России о рассылке гражданам уведомлений о штрафах, а распечатку и обработку этой информации будет проводить МЧС Дагестана через службу 112.