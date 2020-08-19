«Мы можем получить около 700 млн рублей от штрафов, и что самое важное, потратить их на безопасность и комфорт на дорогах, создав при этом рабочие места. Благородная задача», – цитирует слова главы Дагестана его пресс-служба.
Эти деньги будут направлены на расширение автодорог, установку светофоров, разделительных ограждений, систем управления дорожным движением. По данным главы республики, на территории Дагестана установлены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Первый заместитель председателя правительства РД Гаджимагомед Гусейнов сообщил на совещании, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана подписало соглашение с Почтой России о рассылке гражданам уведомлений о штрафах, а распечатку и обработку этой информации будет проводить МЧС Дагестана через службу 112.