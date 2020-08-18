В Санкт-Петербурге прошла персональная выставка дагестанца Рассо Магометова «Вдохновение»

В ней приняли участие представитель РД в Северной столице Гасан Гасанов, сам автор вернисажа, а также член-корреспондент Российской академии художеств Шариф Шахмарданов, педагог Татьяна Леонтьева, сотрудники постпредства республики и Домнаца. В начале посетители осмотрели вернисаж. Автор коротко поведал о себе и о своих произведениях. Мастер остановился на особенно заинтересовавших Валерия Николаева и Гасана Гасанова живописных полотнах: «Убекинская мадонна», «Полет», «Письмо с фронта» и других, рассказал о том, как они зарождались, ответил на интересующие посетителей вопросы. Рассо Магометов отметил, что практически все его творчество посвящено отданию сыновнего долга родителям, учителям, друзьям и Дагестану. Валерий Николаев после просмотра выставки выразил свое восхищение яркими живописными полотнами талантливого дагестанского художника, в которых утверждаются общечеловеческие ценности: любовь к родной земле и к людям, память о прошлом, душевная доброта и щедрость. Шариф Шахмарданов сообщил, что знаком с Рассо Константиновичем и творчеством художника свыше пятидесяти лет. «Магометов является не только замечательным педагогом, мастером живописных работ, но и ручного ткачества – изготовил более тридцати гобеленов. Будучи человеком неравнодушным, честным, он всегда откликается на значимые события в жизни страны», – подчеркнул Шахмарданов и в подтверждение привел примеры. Постпред Гасан Гасанов отметил: «Все, что пережил Рассо Константинович, хватило бы не на одну человеческую жизнь. Он достойно преодолел все трудности, сохранил в себе величие духа, любовь к отчему дому, родному Дагестану, лучшие человеческие качества. Магометов – педагог и художник от Бога. Мы гордимся нашим земляком, прославляющим родной край, всегда готовы поддержать его добрые начинания», – сказал Гасан Гасанов. Подводя итог прошедшей юбилейной выставки, выступающие пожелали Рассо Магометову крепкого здоровья, творческого вдохновения, долгих лет активной, плодотворной жизни, новых картин и вернисажей. В свою очередь Рассо Константинович тепло поблагодарил постпреда республики Гасана Гасанова, директора Дома национальностей Валерия Николаева, всех коллег и друзей за оказанную помощь и поддержку в организации и проведении выставки.