Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы является организатором Всероссийского конкурса проектов Кружкового движения Rukami (далее – Конкурс) – соревнования, направленного на выявление общественно-значимых разработок из области биотехнологий и робототехники, проектов на стыке науки и искусства, компьютерных игр и приложений дополненной реальности, реализованных с применением современных технологий среди технологических энтузиастов разного возраста. Именно такой симбиоз идей и технологий положительно скажется на развитии технического творчества в нашей стране.

Конкурс проводится в рамках реализации некоммерческого проекта «Интегратор сообществ кружкового движения ВОРК» (под брендом Rukami), одобренного межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году в целях реализации плана мероприятий дорожной карты Кружкового движения НТИ и стратегии Национальной технологической инициативы.

Основные задачи Конкурса:

развивать интерес к технологическим и инженерным кружкам у детей и молодежи;

повысить статус, общественную значимость и привлекательность технического и инженерного творчества для детей, родителей, молодежи, наставников, педагогов, социальных предпринимателей;

способствовать формированию новых научно-технических, инженерных команд, способных к разработке прорывных технологий и инновационных решений, решению актуальных общественных проблем;

выявить и поощрить лучшие практики работы с талантами в сфере инженерного, научно-технического творчества среди наставников, технологических кружков, ресурсных центров и общеобразовательных школ и т.п.

Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 11 сентября 2020 года на платформе https://leader-id.ru/event/49067/. Отборочные этапы пройдут с 17 по 30 сентября 2020 года. Финал Конкурса состоится в Москве в ноябре 2020 года.

Фонд НТИ и Кружковое Движение НТИ приглашают к сотрудничеству и участию в Конкурсе детей, педагогов, наставников, директоров площадок технического творчества, организаторов детских и студенческих мероприятий и летних лагерей.

Фестиваль идей и технологий Rukami

https://rukamifest.com/