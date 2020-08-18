Конкурс проводится в рамках реализации некоммерческого проекта «Интегратор сообществ кружкового движения ВОРК» (под брендом Rukami), одобренного межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году в целях реализации плана мероприятий дорожной карты Кружкового движения НТИ и стратегии Национальной технологической инициативы.
Основные задачи Конкурса:
- развивать интерес к технологическим и инженерным кружкам у детей и молодежи;
- повысить статус, общественную значимость и привлекательность технического и инженерного творчества для детей, родителей, молодежи, наставников, педагогов, социальных предпринимателей;
- способствовать формированию новых научно-технических, инженерных команд, способных к разработке прорывных технологий и инновационных решений, решению актуальных общественных проблем;
- выявить и поощрить лучшие практики работы с талантами в сфере инженерного, научно-технического творчества среди наставников, технологических кружков, ресурсных центров и общеобразовательных школ и т.п.
Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется до 11 сентября 2020 года на платформе https://leader-id.ru/event/49067/. Отборочные этапы пройдут с 17 по 30 сентября 2020 года. Финал Конкурса состоится в Москве в ноябре 2020 года.
Фонд НТИ и Кружковое Движение НТИ приглашают к сотрудничеству и участию в Конкурсе детей, педагогов, наставников, директоров площадок технического творчества, организаторов детских и студенческих мероприятий и летних лагерей.
Фестиваль идей и технологий Rukami