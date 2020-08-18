В эти дни стартовала вторая смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который проходит в этом году в онлайн-режиме, пишет РИА "Дагестан".

Встречу в формате ВКС с дагестанской делегацией форума провел сегодня, 18 августа, Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов.

Вместе с министром по делам молодежи РД Камилом Саидовым он поприветствовал молодых людей региона, которые, несмотря на складывающиеся условия, продолжают занимать активную позицию в жизни республики.

«Наше нынешнее участие в форуме происходит в новом цифровом режиме, и мы надеемся, что Интернет-платформа позволит сохранить традиционные образовательные, культурные форматы, которые были реализованы ранее. Мы рады тем результатам, которых наши ребята достигают на всероссийских конкурсах и олимпиадах. На «Машуке-2019» наша делегация получила 25, 5 млн руб. в виде грантовой поддержки и заняла первое место в СКФО – это достижение. Общая сумма же средств, выигранная в прошлом году на всевозможных форумах, составила 100 млн руб. Таким образом, мы заняли 4 место в стране. Из 835 проектов 156 стали победителями. Это здорово уже потому, что мы показываем, на что способна дагестанская молодежь. И, конечно же, тем самым вносим вклад в социально-экономическое развитие как республики, так и страны. Хочу вас поздравить с такими успехами. Вы – хороший пример для других молодых людей региона. Хотелось бы, чтобы к вам присоединялось все больше ребят. Форум может дать не только хорошие знания и подготовку, но и поможет использовать все это на практике. Уверен, что он и дальше будет проходить в атмосфере конструктивного диалога. Удачи вам в реализации планов», - обратился к машуковцам Карибов.

Отдельно Первый вице-премьер поблагодарил тех молодых людей республики, которые включились в волонтерскую работу, особенно в период пандемии.

В ходе встречи были презентованы наиболее интересные и значимые проекты прошлого года, часть из которых уже реализована. Среди них связанные с вовлечением молодежи в волонтерскую деятельность в сфере культуры, а так же популяризацией объектов культурного наследия Дагестана и созданием уникальной площадки по их сохранению, с открытием федерации скалолазания и строительством площадка для тренировок в Махачкале, обучением инвалидов-колясочников ювелирному делу и другие.

К примеру, при реализации проекта, нацеленного на формирование интереса к табасаранскому ковроткачеству посредством проведения мастер-классов, уже трудоустроено более 20 человек.

Вторая смена - «Национальный код» - посвящена направлениям «Медиа и блогеры», «Сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне», «Международные и межкультурные коммуникации», «ЗОЖ и спорт» и «Культура и творчество». Ее участниками стали 1185 молодых людей со всей России. Республику Дагестан представляют порядка 190 человек.

В рамках второй смены на «Машуке» пройдут лекции и практические занятия, посвященные визуализации, информационному полю, исторической памяти, сохранению традиций и многому другому. Помимо этого, участникам площадки предстоят «ПРОстые встречи», мастер-классы и карьерная мастерская. Стоит отметить, что программой форума также запланировано проведение альтернативных площадок: игр, конкурсов и воркшопов.

Добавим, что в завершение смены будет проведен грантовый конкурс, победители которого получат денежные средства на реализацию своих инициатив.

В рамках же первой смены образовательной программы форума участники встречались с видными общественными и государственными деятелями, экспертами в различных областях и просто интересными гостями.

Также машуковцы принимали активное участие на досуговых и альтернативных площадках, в конкурсных и спортивных программах форума.

На одном из конкурсов, посвященном Великой Отечественной войне, "Машук помнит" победил Алигаджи Магомедов, представляющий делегацию Дагестана.

«Машук—2020» проходит в 3 онлайн-смены с 11 по 24 августа.