ЗАМАНА - Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

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18 августа, 2020. Вторник 15:04
Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе

Около 33 тысяч продуктовых наборов планируется раздать нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе, направленной на поддержку граждан, попавших в трудную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, сообщили информагентству в пресс-службе ДРО партии «Единая Россия».

Около 33 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям Дагестана в рамках акции #МыВместе
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Напомним, что акция стартовала в апреле по всей республике. С тех пор было роздано 27 тысяч наборов – это порядка 200 тонн продуктов.

Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров. В регионе проект реализуется НКО оператором «Живи и дари жизнь другим» при поддержке Правительства Дагестана.

По словам учредителя благотворительного фонда «Живи и дари жизнь другим», депутата Народного Собрания от «Единой России» Лейлы Керимовой, в настоящее время потребность в помощи возросла. «В наших планах раздать еще 33 тысячи наборов, каждый из которых состоит из продуктов первой необходимости: муки, сахара, риса, гречки, овсянки, перловки, подсолнечного масла, макарон и чая.

В первую очередь помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 группы, малоимущим, а также гражданам, которые имеют на попечении несовершеннолетних детей», – рассказала Керимова, добавив при этом, что муниципалитетам республики на сегодняшний день уже роздано порядка 31 тысячи продуктовых наборов.

 

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