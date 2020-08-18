ЗАМАНА - "Родительский контроль"

"Родительский контроль"

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18 августа, 2020. Вторник 14:47

Приложения категории «Родительский контроль» являются комплексом правил и мер по предотвращению негативного воздействия сети «Интернет» на детей (ребенка). Однако, такие приложения будут работать оптимально, если они являются частью комплексного подхода к ответственному поведению в сети «Интернет» и воспитанию в целом.

"Родительский контроль"
Информация

      Из основных функций приложений категории «Родительский контроль» стоит отметить: отслеживание местоположения ребенка и показ истории местоположений, установка временных ограничений на использование сети «Интернет», блокировка некоторых приложений на смартфоне, веб фильтр, по запрещенным словам, белые и черные списки интернет-сайтов, отслеживание статистики посещенных сайтов и т.д.

     Среди мобильных приложений категории «Родительский контроль» можно выделить: Net Nanny Parental Control, Norton Family, Kaspersky Safe Kids, Qustodio, OurPact, Screen Time, ESET Parental Control и MMGuardian. Данные приложения доступны для скачивания в Google Play Market и AppStore.

Приложения категории «Родительский контроль» для персонального компьютера: ChildWebGuardian Pro, HideTools Parental Control, KinderGate Parental Control, Kids PC Time Administrator и т.д.

 

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взяты из открытых источников
 

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