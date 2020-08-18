Из основных функций приложений категории «Родительский контроль» стоит отметить: отслеживание местоположения ребенка и показ истории местоположений, установка временных ограничений на использование сети «Интернет», блокировка некоторых приложений на смартфоне, веб фильтр, по запрещенным словам, белые и черные списки интернет-сайтов, отслеживание статистики посещенных сайтов и т.д.
Среди мобильных приложений категории «Родительский контроль» можно выделить: Net Nanny Parental Control, Norton Family, Kaspersky Safe Kids, Qustodio, OurPact, Screen Time, ESET Parental Control и MMGuardian. Данные приложения доступны для скачивания в Google Play Market и AppStore.
Приложения категории «Родительский контроль» для персонального компьютера: ChildWebGuardian Pro, HideTools Parental Control, KinderGate Parental Control, Kids PC Time Administrator и т.д.