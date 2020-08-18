Стартовали Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020

Компания Huawei объявляет о старте Евразийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup2020. Honor Cup – созданный компанией Huawei образовательный проект для привлеченияталантливых специалистов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу и повышения мотивациистудентов к самообразованию. В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 15 тысячстудентов из почти 1000 университетов. В этом году соревнования пройдут с 1 августа по 4декабря. Информационными партнерами Honor Cup 2020 стали ИД «КоммерсантЪ», группакомпаний ComNews, портал TProger.

Уже в шестой раз Honor Cup предоставит участникам возможность проверить знания иповысить уровень компетенций, а также получить привилегии и призы от компании Huawei. Ксоревнованиям приглашаются студенты, аспиранты и выпускники учреждений СПО и ВПО 2020года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана,

Грузии и Азербайджана, достигшие 18 лет.

За более чем 20 лет работы в России компания Huawei всегда придерживалась концепции «ВРоссии и для России» и принципа локализации: компания стремится делится знаниями икомпетенциями в сфере ИКТ с российскими специалистами для развития цифровой экономикиРоссии.

У Сай, вице-президент компании Huawei в регионе Евразия, отметил: «Главная цель HonorCup - мотивировать участников учиться самостоятельно, получать новые знания и компетенции,которые затем они смогут применить в инновационных проектах. Мы считаем подготовку кадровважнейшим элементом в построении единого цифрового сообщества в России. С помощью

конкурсных мероприятий, таких как Honor Cup, мы стремимся дать талантливым российскимспециалистам возможности не только обучаться современным технологиям мирового уровня, нои самим создавать инновационные решения, которые станут основой цифрового будущегоРоссии».

При подготовке соревнований компания Huawei стремится охватить все самые актуальные ивостребованные ИКТ-направления на данный момент. Именно поэтому список номинацийменяется каждый год. В этом году участники смогут попробовать свои силы в следующихноминациях:

5G (Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения) - номинация проводится для проверки знаний участников в области мобильной связи, которая впоследние годы является одним из самых быстрорастущих направленийинфокоммуникационных технологий.

Cloud (Технологии хранения и виртуализации) - номинация проводится для проверкизнаний участников в области облачных вычислений, облачных сервисов, большихданных и хранилищ.

APP (Разработка мобильных приложений) - номинация проводится для

стимулирования творчества и развития профессионализма разработчиков мобильныхприложений.

HCIE (Высший уровень технической сертификации Huawei) - проводится для ITспециалистов, которые в 2020 году пройдут сертификацию HCIE.

IP (Технологии и протоколы IP сетей) - номинация проводится для проверки исовершенствования знаний участников в области технологий и протоколов

взаимодействия в IP сетях, которые являются основой для передачи любого типаинформации в наши дни.

AI (Модели и методы искусственного интеллекта) – номинация проводится дляпроверки знаний участников в области технологий и решений, связанных сискусственным интеллектом, которые в последние годы переживают период

взрывного развития в рамках инфокоммуникационных технологий.

Code (Спортивное программирование) - номинация проводится для оценки знанийучастников в области алгоритмов, структур данных и навыков их применения длярешения практических задач.

В рамках специальной номинации ICT Observer (Обозреватель информационнокоммуникационных технологий) участникам предлагается поделиться своимвидением современного развития информационно-коммуникационных технологий втекстовом и видео форматах.

Помимо конкурсных заданий, всем участникам Honor Cup 2020 открыт доступ к бесплатнойОнлайн-школе с обучающими видео-лекциями от экспертов Huawei по наиболеевостребованным направлениям ИКТ: технологии мобильной связи, облачные решения длясерверов и хранилищ данных, технологии и протоколы взаимодействия в IP-сетях, методыискусственного интеллекта. Вебинары призваны заполнить пробел в знаниях студентов ивыпускников в отношении практических кейсов и новых технологий, с которыми компанияHuawei работает сегодня, и помогут подготовиться к соревнованиям.