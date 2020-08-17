Фестиваль по национальным видам спорта провели в Дагестане

«Фестиваль состоялся при поддержке администрации Махачкалы в живописном месте рядом с Буйнакским перевалом. Главная цель проведения этих соревнований – пропаганда здорового образа жизни и национальных видов спорта», – отметил собеседник. Программа фестиваля включала в себя такие спортивные дисциплины как метание гири, поднятие гири, подтягивание на перекладине, бег на 1000 метров, прыжки в длину с места, перетягивание каната. Фестиваль посетили олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайпулла Абсаидов, первопроходец дагестанского ММА Магомедхан Гамзатханов, чемпион мира по ушу-саньда Мурад Ахадов, чемпионы мира по профессиональным боям (ММА) Мурад Абдуллаев, Магомед Джабраилов, чемпион мира по грэпплингу Асхабали Халидов, многократный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов Хайбула Арбулиев, чемпион мира по рукопашному бою Мартин Сефербеков. Среди детских команд победителем фестиваля стала спортивная школа «Лидер». В перетягивании каната не было равных команде Магомедхана Гамзатханова, в метании гири первое место занял Тагир Алиев, в поднятии гири – Шамиль Таймасханов. В беге на 1000 метров, прыжках в длину и подтягивании на перекладине общекомандную победу одержал спортивный клуб «Лидер».