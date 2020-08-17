ЗАМАНА - В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

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17 августа, 2020. Понедельник 15:29
В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов ознакомился с ходом выполнения фитомелиоративных работ в Кочубейской зоне отгонного животноводства.

В Дагестане принимаются активные меры по недопущению опустынивания земель
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В силу разных причин Чёрные земли и Кизлярские пастбища подвержены процессам деградации, что в некоторых случаях ведет к опустыниванию земель. В целях предотвращения нарастания процессов опустынивания в рамках федеральной программы развития мелиорации осуществляются фитомелиоративные мероприятия путем высадки пескоукрепляющей растительности, в качестве которой выступает джузгун. Об исключительной актуальности данной программы говорит тот факт, что сельхозтоваропроизводителям, занимающимся фитомелиорацией, возмещаются до 90% их затрат на их проведение. Только за 2017-2020 годы в республике произведены фитомелиоративные мероприятия на площади около 12 тыс. га. В текущем году, как и в прошлом, планируется выполнить работы на 4 тыс. га. Представители Минсельхозпрода республики, а также Республиканского управления отгонного животноводства, агрохозяйств и подрядных организаций дали хорошую оценку качеству проведения фитомелиоративных работ в племхозяйстве «Кулинский» Кулинского района, СПК «им.Свердлова» Рутульского района и др. Джузгун в массе своей укрепился на землях племхоза «Кулинский» и уже выполняет свои почвозащитные функции, не позволяя выдувать легкие по механическому составу почвы в этой зоне, что стало особенно актуальным с учетом нарастания в последние годы  засушливости и сильных ветров. Комментируя итоги поездки, первый заместитель министра подчеркнул, что в планах Минсельхозпрода наращивать дальше объем фитомелиоративных работ, что является важным инструментом сохранения уязвимых  сельхозземель. Наряду с фитомелиорацией, Минсельхозпрод работает по многим направлениям, способствующим предотвращению  деградации почв. К примеру, мы нацеливаем наши хозяйства на безусловное выполнение перегона скота на летние пастбища в горах, чтобы зимние пастбища смогли «отдохнуть» и восстановить растительный покров к моменту возвращения скота обратно на равнину. Кроме того, прорабатываются меры по оптимизации численности поголовья скота, увязав это с продуктивностью пастбищных угодий, тем самым снижая нагрузку на земельные ресурсы.

 

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