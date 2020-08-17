Ранее РИА «Дагестан» писало о том, что 5 августа трое мужчин похитили 22-летнюю жительницу села Газардкам Магарамкентского района. Предварительно сговорившись, подозреваемые насильно посадили девушку в автомобиль и увезли в город Дербент.
«В квартире одного из соучастников обвиняемые удерживали потерпевшую почти сутки, не сообщая ее родным о местонахождении. В течение этого времени мужчины добивались от потерпевшей согласия выйти замуж за похитителя. 6 августа 2020 года сотрудниками полиции похищенная была освобождена и возвращена родителям», – передает источник.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.