ЗАМАНА - Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане

Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане

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17 августа, 2020. Понедельник 15:13
Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане

Следственными органами СК РФ по Дагестану предъявлено обвинение троим жителям Магарамкентского района. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили информагентству в пресс-службе Следственного комитета по Дагестану.

Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане
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Ранее РИА «Дагестан» писало о том, что 5 августа трое мужчин похитили 22-летнюю жительницу села Газардкам Магарамкентского района. Предварительно сговорившись, подозреваемые насильно посадили девушку в автомобиль и увезли в город Дербент.

«В квартире одного из соучастников обвиняемые удерживали потерпевшую почти сутки, не сообщая ее родным о местонахождении. В течение этого времени мужчины добивались от потерпевшей согласия выйти замуж за похитителя. 6 августа 2020 года сотрудниками полиции похищенная была освобождена и возвращена родителям», – передает источник.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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