Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом

В Городской клинической больнице Махачкалы успешно выписали пациента, который находился в стационаре более 70 дней. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.



49-летний мужчина обратился в больницу спустя несколько дней, как почувствовал недомогания. Однако болезнь прогрессировала очень быстро, и уже через несколько дней у него было поражено 90% легких. Пациент пошел на поправку только после двух месяцев, проведенных на искусственной вентиляции легких. Сейчас мужчина уже спокойно дышит без ИВЛ. «Пациент 1971 года рождения поступил в начале июня с коронавирусной инфекцией. На компьютерной томографии легких исследование показало до 90% поражения легких. Он находился в реанимации 70 дней, четыре раза подключали к аппарату ИВЛ. Стоит отметить, что сопутствующих заболеваний у него не было. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сейчас ему требуется хорошая реабилитация», – рассказала врач-реаниматолог Ульзана Ханбабаева.