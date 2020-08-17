Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»

Напомним, предложение о запуске в России программы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех школьников начальных классов озвучил в своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин. 20 августа, в соответствии с поручением премьер-министра России Михаила Мишустина, министерство просвещения должно внести в Правительство утвержденные планы-графики приведения в надлежащее состояние российских школ, которые пока не могут организовать горячее питание для учащихся. По словам Безруковой, образовательная система Дагестана является одной из крупнейших среди субъектов страны, где обучается 418 тысяч школьников, из которых 198 тысяч – в начальной школе. За счет республиканского бюджета с 2007 года организовано разовое питание для учащихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в виде мер социальной поддержки. Общий объем средств, предусмотренный в 2020 году в республиканском бюджете на разовое питание учащихся 1-4 классов, составляет 671,5 млн рублей. Депутат отметила, что в ряде школ республики необходимо создать «надлежащие условия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся». В связи с этим, сообщила она, в настоящее время проводится большая работа по инвентаризации материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных организаций для поэтапного обеспечения условий организации бесплатного горячего питания обучающихся, а также согласование и проработка меню совместно с Роспотребнадзором и муниципальными образованиями. С этой целью депутаты регулярно выезжают в школы и детские сады республики, изучают проблемы обеспечения здоровым сбалансированным питанием обучающихся, стараются найти пути их решения. Также Анна Безрукова напомнила, что с нового учебного года Правительством вводится специальная выплата в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах. «Важной частью работы классного руководителя является сплочение коллектива и воспитание гражданина через духовно-нравственное и учебно-познавательное направление, в связи с чем считаю данную меру поддержки особенно важной и своевременной», – отметила партиец и выразила надежду, что «новая мера поддержки будет способствовать внедрению новых педагогических технологий, отвечающих настоящему времени».