Набор социальных услуг для льготников
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 10:51
Пенсионный фонд РФ информирует, что граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), могут рассчитывать на обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на льготной основе.
НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:
- лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно*.
- Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Размер НСУ с 1 февраля 2020 года - 1155 рублей 06 копеек в месяц:
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Натуральная форма
Набор социальных услуг включает в себя:
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Денежный эквивалент
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Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов
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889 рублей 66 копеек
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Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно – курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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137 рублей 63 копейки
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Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
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127 рублей 77 копеек
Как получить набор социальных услуг?
Подробная информация о Наборе социальных услуг размещена на сайте ПФ РФ - http://www.pfrf.ru/ в разделе «Гражданам» > подразделе «Федеральным льготникам».
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