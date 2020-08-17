ЗАМАНА - Набор социальных услуг для льготников

Набор социальных услуг для льготников

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17 августа, 2020. Понедельник 10:51
Набор социальных услуг для льготников

Пенсионный фонд РФ информирует, что граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), могут рассчитывать на обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на льготной основе.

Набор социальных услуг для льготников
Информация

 НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя:

  • лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно*.
  • Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

 

Размер НСУ с 1 февраля 2020 года - 1155 рублей 06 копеек в месяц:

Натуральная форма 

Набор социальных услуг включает в себя:

Денежный эквивалент

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов

889 рублей 66 копеек

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно – курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

137 рублей 63 копейки

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

127 рублей 77 копеек

 

Как получить набор социальных услуг?

 

Подробная информация о Наборе социальных услуг размещена на сайте ПФ РФ - http://www.pfrf.ru/ в разделе «Гражданам» > подразделе  «Федеральным льготникам».

 

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