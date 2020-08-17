В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса

В мероприятии приняли участие министр туризма и народных художественных промыслов республики Расул Ибрагимов, руководство филиала университета туризма и сервиса, и владельцы гостиниц. Директор Махачкалинского филиала «РГУТИС» Зульмира Ханбабаева сообщила, что с начала прошлого года в РФ для гостиниц классификация по принципу звездности стала обязательной, однако в Дагестане из 127 гостиниц классифицированы лишь 32. «Гостиничный бизнес это в первую очередь соблюдение стандартов обслуживания, его качество и безопасность. Он должен быть информационно открыт и доступен для потребителя», - отметила Ханбабаева. Также в ходе семинара поднялся вопрос доступности гостиниц для людей с ОВЗ, в том числе наличие парковки для инвалидов, пандуса, специального санузла, душа и системы вызова персонала. Владельцы гостиничных комплексов участвующих в семинаре получили методические материалы и задали интересующие вопросы.