ЗАМАНА - В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса

В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса

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17 августа, 2020. Понедельник 09:39
В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса

В рамках межрегионального фестиваля «Каспий – море дружбы» в комплексе «Алые паруса» состоялся семинар по вопросу развития гостиничного бизнеса в регионе. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса
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В мероприятии приняли участие министр туризма и народных художественных промыслов республики Расул Ибрагимов, руководство филиала университета туризма и сервиса, и владельцы гостиниц. Директор Махачкалинского филиала «РГУТИС» Зульмира Ханбабаева сообщила, что с начала прошлого года в РФ для гостиниц классификация по принципу звездности стала обязательной, однако в Дагестане из 127 гостиниц классифицированы лишь 32. «Гостиничный бизнес это в первую очередь соблюдение стандартов обслуживания, его качество и безопасность. Он должен быть информационно открыт и доступен для  потребителя», - отметила Ханбабаева. Также в ходе семинара поднялся вопрос доступности гостиниц для людей с ОВЗ, в том числе наличие парковки для инвалидов, пандуса, специального санузла, душа и системы  вызова персонала. Владельцы гостиничных комплексов участвующих в семинаре получили методические материалы и задали интересующие вопросы.

 

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