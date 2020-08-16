ЗАМАНА - Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов

Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов

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16 августа, 2020. Воскресенье 01:04
Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов

Шесть работников управления социальной защиты населения Хасавюртовского района и пять сотрудников отделения почтовой связи признаны местным судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России – мошенничество, служебный подлог и подделка официальных документов, сообщает пресс-служба республиканское управление Следственного комитета России.

Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов
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«Среди осужденных есть фигуранты еще одного уголовного дела – о хищении детских пособий на 40 млн рублей. Оно было передано в суд вчера», – рассказал «Молодежке» представитель ведомства.

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2016 годы осужденные соцработники и почтальоны похитили около 5 миллионов рублей из средств, предназначенных сельским педагогам для оплаты жилья и коммунальных услуг.

Они приговорены к условному лишению свободы сроком от одного года до 4,5 лет.

Как сообщала молодежка, вчера в Хасавюртовский районный суд было предано уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам пособий семьям районного УСЗН, 13 начальников почтовых отделений и почтальона. Они обвиняются в хищении с помощью подложных документов 40 млн рублей, предназначенных для выплаты детских пособий. Дело в отношении начальника, главного бухгалтера и специалиста УСЗН выделено в отдельное производство.

 

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