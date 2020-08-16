ЗАМАНА - В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания

В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания

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16 августа, 2020. Воскресенье 00:57
В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания

Порядка 630 млн рублей федеральных субсидий получит республика для обеспечения горячим питанием школьников 1-4-х классов в соответствии с поручением Владимира Путина. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.

В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания
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Выделяемые средства предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия для организации горячего питания. В школах, где нет оборудованных пищеблоков, питание учащихся младших классов, как и прежде, будет организовано за счёт средств регионального бюджета, в аналогичном объёме, что и в школах, где созданы условия. Правительство РД уже выделило на эти цели из бюджета республики дополнительно 400 млн рублей, что позволит в три раза увеличить стоимость суточного кормления одного учащегося - с 20 до 61 рубля в день на одного ребёнка. Таким образом, школьным питанием в республике будут обеспечены все обучающиеся 1-4 классов.
 
Напомним, инициатива финансирования организации горячего питания в школах была озвучена Президентом в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. Регионам были даны соответствующие поручения по подготовке. Однако спустя два месяца в стране вспыхнула эпидемия коронавируса, что значительно осложнило, а в ряде регионов и вовсе приостановило эту работу.
 
В Дагестане проводится необходимая работа для организации горячего питания в школах. Правительством региона был утвержден комплекс мер.
 
Первого сентября в республике откроются детский сад и 9 новых школ, 8 из которых заменят аварийные учебные заведения. До конца года в эксплуатацию будут введены еще 24 школы и 57 детских садов. В рамках проекта «100 школ» в этом году реконструируются и ремонтируются 136 общеобразовательных учреждений.

 

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