В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания

Выделяемые средства предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия для организации горячего питания. В школах, где нет оборудованных пищеблоков, питание учащихся младших классов, как и прежде, будет организовано за счёт средств регионального бюджета, в аналогичном объёме, что и в школах, где созданы условия. Правительство РД уже выделило на эти цели из бюджета республики дополнительно 400 млн рублей, что позволит в три раза увеличить стоимость суточного кормления одного учащегося - с 20 до 61 рубля в день на одного ребёнка. Таким образом, школьным питанием в республике будут обеспечены все обучающиеся 1-4 классов.



Напомним, инициатива финансирования организации горячего питания в школах была озвучена Президентом в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. Регионам были даны соответствующие поручения по подготовке. Однако спустя два месяца в стране вспыхнула эпидемия коронавируса, что значительно осложнило, а в ряде регионов и вовсе приостановило эту работу.



В Дагестане проводится необходимая работа для организации горячего питания в школах. Правительством региона был утвержден комплекс мер.



Первого сентября в республике откроются детский сад и 9 новых школ, 8 из которых заменят аварийные учебные заведения. До конца года в эксплуатацию будут введены еще 24 школы и 57 детских садов. В рамках проекта «100 школ» в этом году реконструируются и ремонтируются 136 общеобразовательных учреждений.