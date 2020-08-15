На юге Дагестана планируется запустить водохранилище объемом 50 млн кубометров

В 2023 году на юге Дагестана планируется ввести в эксплуатацию водохранилище Шурдере объемом 50 млн кубометров. Обсуждение этого вопроса состоялось в четверг в правительстве Дагестана.

Новое водохранилище позволит обеспечить водой территории Южного Дагестана, где проживает около 200 тысяч человек.

По словам зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, благодаря объекту воду получат как объекты экономики, так и более 25 тысяч гектаров сельхозугодий.

Заполняться и подпитываться водохранилище будет из реки Самур. Затем вода круглый год будет подаваться в Самур-Дербентский оросительный канал протяженностью около 100 км, который протекает по территории Магарамкентского, Сулейман-Стальского и Дербентского районов, рассказал Абдулмуслимов.

Было отмечено, что для сдачи объекта в 2023 году нужно построить три дополнительных переезда на подводящем канале, сетчатое ограждение и выполнить ряд других работ.

Минимуществу и с администрации Магарамкентского района было поручено ускорить работу по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и выдаче распоряжения на земельные участки.

Главам Табасаранского, Сулейман – Стальского, Магарамкентского, Курахского, Хивского районов рекомендовано ускорить представления заключений в адрес минимущества о соответствии образуемого земельного участка.