Новое водохранилище позволит обеспечить водой территории Южного Дагестана, где проживает около 200 тысяч человек.
По словам зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, благодаря объекту воду получат как объекты экономики, так и более 25 тысяч гектаров сельхозугодий.
Заполняться и подпитываться водохранилище будет из реки Самур. Затем вода круглый год будет подаваться в Самур-Дербентский оросительный канал протяженностью около 100 км, который протекает по территории Магарамкентского, Сулейман-Стальского и Дербентского районов, рассказал Абдулмуслимов.
Было отмечено, что для сдачи объекта в 2023 году нужно построить три дополнительных переезда на подводящем канале, сетчатое ограждение и выполнить ряд других работ.
Минимуществу и с администрации Магарамкентского района было поручено ускорить работу по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и выдаче распоряжения на земельные участки.
Главам Табасаранского, Сулейман – Стальского, Магарамкентского, Курахского, Хивского районов рекомендовано ускорить представления заключений в адрес минимущества о соответствии образуемого земельного участка.