ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ

В мероприятии участие приняли начальник отдела Госжилинспекции Дагестана Магомед Шамхалов, член Регионального штаба ОНФ РД Рабадан Таилов, представители ОАО «Махачкалаводоканал» и УО «ЖЭУ-14». По словам собеседника агентства, на прямую линию Президента РФ обратилась мать-одиночка, проживающая по указанному адресу. Обращение было адресовано в региональный штаб ОНФ РД, а затем поступило в Госжилинспекцию Дагестана. Жительница дома пожаловалась на затопление подвала дома канализационными стоками, неприятный запах и наличие насекомых.



При осмотре дома было обнаружено, что канализационная система общежития не функционирует и протекает в подвал, тем самым затапливая его и создавая неприятный запах. Выяснилось, что до конца 2019 года дом обслуживало ТСЖ «Лига», затем он перешел в управление УО «ЖЭУ-14». На вопрос, какие работы в общежитии были проведены за 10 месяцев, представители управляющей организации затруднились ответить. По итогам проверки ГЖИ поручила представителям УО «ЖЭУ-14» обследовать подвал общежития до 24 августа и подготовить дефектный акт. В нем необходимо будет указать виды работ, необходимых для проведения, и их стоимость. После 24 августа инспекция проведет повторную проверку.