ЗАМАНА - Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

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14 августа, 2020. Пятница 14:12
Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Дагестанские Огни, обвиняемого в хищении денежных средств с банковского счета местного жителя. Об этом сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя
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«Установлено, 7 июля 2020 года подросток обнаружил в социальной сети информацию об осуществлении добровольной материальной помощи владельцу магазина, в котором накануне произошел пожар. Обвиняемый с целью хищения денежных средств с банковской карты мужчины, отправил ему текстовое сообщение с предложением об оказании материальной помощи в размере 4 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обмена текстовыми сообщениями обвиняемый, введя в заблуждение мужчину относительно своих целей, получил от него цифровой код, осуществляющий доступ к его электронному личному кабинету.

«Затем, несовершеннолетний произвел перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего на банковский счет своего двоюродного брата, который не был осведомлен о противоправных действиях родственника», –уточнил Темирбеков.

Дело расследовалось по п. п. «в» и «г» ч. 3 ст. 158 (кража чужого имущества в крупном размере, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

 

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