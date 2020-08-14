Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Дагестанские Огни, обвиняемого в хищении денежных средств с банковского счета местного жителя. Об этом сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

«Установлено, 7 июля 2020 года подросток обнаружил в социальной сети информацию об осуществлении добровольной материальной помощи владельцу магазина, в котором накануне произошел пожар. Обвиняемый с целью хищения денежных средств с банковской карты мужчины, отправил ему текстовое сообщение с предложением об оказании материальной помощи в размере 4 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обмена текстовыми сообщениями обвиняемый, введя в заблуждение мужчину относительно своих целей, получил от него цифровой код, осуществляющий доступ к его электронному личному кабинету.

«Затем, несовершеннолетний произвел перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего на банковский счет своего двоюродного брата, который не был осведомлен о противоправных действиях родственника», –уточнил Темирбеков.

Дело расследовалось по п. п. «в» и «г» ч. 3 ст. 158 (кража чужого имущества в крупном размере, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.