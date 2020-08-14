КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошеннических и прочих зловредных онлайн-ресурсах

Проект заработал 13 августа. Главной задачей «Доменного патруля» является обеспечение взаимодействия компетентных организаций и аккредитованных регистраторов доменных имен в доменах .ru и .рф.

Сайт доменныйпатруль.рф аккумулирует информацию о возможных киберугрозах в Сети, а также содержит данные горячих линий всех полномочных организаций, сотрудничающих с Координационным центром, в том числе горячую линию МВД РФ по борьбе с мошенничеством в Сети.

На сегодняшний день с Координационным центром сотрудничают десять компетентных организаций – Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, «Лига безопасного интернета», Group-IB, «Лаборатория Касперского», RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, «БИЗон», Банк России и «Доктор Веб».

Следует отметить, что по данным Роскомнадзора с 2012 года в Рунете удалено более 1,5 миллиона противоправных материалов. В последнее время наблюдается интенсивный рост подобного контента. В 2019 году количество жалоб на противоправный контент увеличилось на 20%. Было удалено 531 тысяча подобных материалов, включающих в себя и пропаганду суицида, детскую порнографию, информаци о распространении и пропаганде наркотиков. Почти половину удаленных материалов прошлого года составляли материалы экстремистских и террористических организаций.