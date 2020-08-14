2 миллиона на детское творчество: в рамках кинофестиваля «Зеркало Будущего PRO» состоится масштабный грантовый конкурс

Принять участие могут юные авторы со всей России

С 25 по 31 октября 2020 года в городе Тюмени пройдет Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов. Событие неординарное: оно соединит в себе III кинофестиваль «Зеркало Будущего», перенесенный с марта этого года на октябрь в связи с эпидемиологической ситуацией, и новый кинофестиваль в формате PRO, в рамках которого состоится грантовый конкурс с фондом в 2 млн руб. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Росмолодежи и Правительства Тюменской области.

Цель масштабного культурного форума – выявление и поощрение талантливых детей и подростков, которые обладают потенциалом в сфере киноискусства и анимации, могут стать следующим поколением российских кинематографистов, на высоком уровне выражающих глубокие смыслы и традиционные для России общечеловеческие ценности через язык кино. Фестиваль объединит юных режиссеров, сценаристов, актеров и актрис, мультипликаторов, операторов, монтажеров, а также наставников детско-юношеских киностудий страны.

В рамках образовательной программы участники представят сверстникам и зрителям фестиваля свои фильмы, поделятся опытом их создания и смогут проанализировать свою работу в профессиональных дискуссиях с экспертами. Кроме того, в формате киноинтенсива ребята пройдут курс мастер-классов и кинопрактикумов от приглашенных опытных кураторов – кинематографистов из индустрии, чем расширят свои творческие и технические компетенции, и за неделю создадут новые короткометражные кинопроизведения. Для наставников намечена программа мастер-классов и форум «Точки роста детского кинообразования в России», где произойдет обмен лучшими практиками организации работы детских киностудий, будет выработана стратегия развития студий и за счет нетворкинга определены перспективы реализации совместных межрегиональных проектов.

Победители фестиваля получат грантовую поддержку на приобретение оборудования, программного обеспечения для ведения творческой деятельности в сфере кино и анимации и/или на обучение по кинематографическому профилю. Заявки принимаются в номинациях: «Игровое кино», «Анимация», «Документально кино», «Видеорепортаж/видеоблог». Прием заявок идет до 1 сентября 2020 года на сайте зеркалобудущего.рф. Положение конкурса также размещено на сайте.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / группа ВК: https://vk.com/zb_fest / официальный сайт: зеркалобудущего.рф

Ссылка на ролик фестиваля: https://youtu.be/uVZBGSL6ucY