ЗАМАНА - Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

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14 августа, 2020. Пятница 11:14
Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

Специалисты уверены, что различия между слезами человека и диких животных смогут помочь понять эволюцию слез у разных видов и поспособствовать появлению новых офтальмологических препаратов, пишет Naked science.

Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими
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Как сообщает ToDay News Ufa, слезная жидкость важна для здоровья глаз. Команда специалистов из Федерального университета Баии решила изучить слезную жидкость еще сорока птиц и двадцати пяти рептилий. В качестве образцов для исследования ученые взяли слезную жидкость здоровых животных, которые содержались для коммерческого разведения в природоохранных центрах. Также специалисты взяли образцы о мужчин и женщин до сорока пяти лет, не имеющих глазных заболеваний. Ученые выяснили, что все образцы жидкости имели одинаковое число электролитов (железа, хлорида и натрия) с той же концентрацией, как у людей. Однако у птиц концентрация оказалась выше, но не сильно критично. Также в слезах сипухи и каймана обнаружили высокое содержание белка (но у людей концентрация в слезах выше). Наиболее низкую концентрацию вещества обнаружили у черепах. Кроме того, у животных и людей были устроены не одинаково кристаллические структуры, которые формируются после высыхания слез. Специалисты утверждают, что причиной этому является то, что животные более адаптированы к различной окружающей среде. 

 

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