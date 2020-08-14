ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей

«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей

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14 августа, 2020. Пятница 10:43
«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей
«Россети Северный Кавказ» закупили для энергетиков Дагестана специализированный автотранспорт для производственного персонала на 80 млн рублей, сообщили информагентству в пресс-службе компании. 
«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей
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Заместитель председателя Правительства РД – министр энергетики региона Владимир Лемешко и директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Андрей Меделянов в торжественной обстановке вручили руководителям районных и городских электросетей ключи от 23 спецавтомобилей – внедорожников и автогидроподъёмников. Все машины можно отследить в режиме реального времени. «Спецтехника позволит специалистам более оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах Дагестана, снизить количество технологических нарушений в сетях и сократить среднее время их устранения. Все это в конечном итоге повысит качество и надежность энергоснабжения жителей республики. Для нас сейчас это самая приоритетная задача», – сказал Андрей Меделянов. «Полученная техника поможет улучшить работу по обеспечению населения республики качественным энергоснабжением», – отметил вице-премьер республики – министр энергетики Дагестана Владимир Лемешко Напомним, что это уже вторая партия спецтехники, которую передает компания «Россети Северный Кавказ» в 2020 году в Дагестан. В начале текущего года дагестанская энергосистема получила 52 единицы спецтехники для качественного и оперативного выполнения работ на энергообъектах. До конца года энергетикам должны передать еще восемь спецавтомобилей.

 

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