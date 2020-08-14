Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана

Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели на совещании в режиме ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Напомним, пилотные проекты для организации эффективного сбора и утилизации отходов производства и потребления реализуются в Каспийске, Дербенте, а также в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и районах.

Открывая совещание, вице-премьер отметил, что на сегодняшний день самый высокий уровень готовности в Каспийске, работы в городе выполнены на 90%. Все площадки подготовлены, контейнера приобретены. В Дербенте мероприятия дорожной карты реализуются согласно графику, в том числе уже определены места установки экопунктов. В Хасавюртовском районе практически все работы в части касающейся администрации района оперативно выполнены, разработаны и утверждены реестры мест размещения уличных урн, площадок для раздельного сбора и размещения контейнеров для стекла, бумаги и пластика, утративших свои потребительские свойства. Кроме того, разработана генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов. Вместе с тем, вице-премьер сказал о недопустимости отставания от сроков реализации, возникшее в условиях пандемии.

О ситуации на местах доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии РД Заур Римиханов. Так, по его словам, в Каспийске уже объявлено 6 аукционов, сэкономлена часть средств, которые израсходуются на строительство дополнительных контейнерных площадок и их обустройство.

В Каспийске и Дербенте приобретены новые уличные урны, сеточные баки для сбора стекла, пластика, баки для раздельного сбора Трио. В Дербенте контейнерные площадки построены и уже готовы к обустройству.

В Хасавюртовском районе проект «Чистый район» успешно реализовывается. Планируется 519 контейнерных площадок и приобретение баков уже в программе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД «Комплексное развитие сельских территорий», - доложил Заур Римиханов.

Заслушав информацию, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что пилотный проект «Чистый город» и «Чистый район» в целом показал свою эффективность в связи с чем призвал всех руководителей городов и районов республики активно включиться в эту работу.

Далее в ходе совещания отчитался и.о. главы Каспийска Загирбек Таибов. Он отметил, что 6 объявленных в городе аукционов уже состоялись. Все контейнера, баки, которые по ним разыграны, 100% доставлены. Из предусмотренных 101 площадки на сегодняшний день практически установлены. Более того, приобретены уличные металлические урны для раздельного сбора мусора, работа налажена. Проблем с реализацией нет. Он заверил, что площадки будут сданы в установленные сроки.

О ситуации в Дербенте участникам совещания доложил заместитель главы города Заур Эминов: «В августе состоится открытие экопунктов. Помимо запланированных 143 дополнительно обустроено еще 26 контейнерных площадок. Приобретено 500 современных контейнеров, потребность по нашим расчетам составляет 732. Соответственно 232 контейнера также будут приобретены».

Вице-премьер поручил завершить работы по обустройству контейнерных площадок, а также напомнил, что крайний срок ввода их в эксплуатацию – сентябрь 2020 года.

Далее с докладом выступил глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. По его словам, выделено два участка площадью 1 га и 2 га под строительство мусоросортировочного комплекса. «Разработана и утверждена генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов района, произведена рекультивация несанкционированных мусорных свалок, расположенных на территории муниципального района. На сегодняшний день создана рабочая группа по реализации пилотного проекта, разработана и утверждена Дорожная карта по пилотному проекту», - в частности сказал глава района.

Комментируя доклад главы муниципалитета, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил важность своевременного освоения денежных средств.

В Хасавюртовском районе, как констатировал и.о. главы муниципального района Багаутдин Мамаев, работа в данном направлении ведется согласно срокам.

В ходе совещания говорили также о программе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД «Комплексное развитие сельских территорий».

Так, Абзагир Гусейнов проинформировал, что конкурсный отбор проходят 18 районов. «Общая сумма всех проектов 184 млн рублей, в том числе средства федерального и республиканского бюджетов. Заявки поданы на сумму 122 млн рублей, 93 млн рублей - господдержка. Запланировано заседание конкурсной комиссии, на котором будут окончательно отбираться проекты. «Деньги пойдут в село. В связи с этим предлагаю тем районам, которые получат одобрение на конкурсе, помочь в режиме аутсорсинга сельским администрациям правильно организовать торги и закупку», - указал руководитель ведомства.

В программе по линии ТКО участвуют Карабудахкентский, Сергокалинский, Магарамкентский, Унцукульский, Хасавюртовский, Кизилюртовский, Новолакский, Сулейман-Стальский, Акушинский районы.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в этой связи поручил еще раз проинформировать глав всех районов о реализуемой программе Минсельхозпродом РД, которая может софинансировать работы по обустройству сельских территорий.

«Жители районов обращаются с просьбой решить ту или иную проблему. Мы нашли решение, есть средства, предусмотренные на обустройство площадок, мест отдыха. Районам и городам необходимо активно участвовать в этих проектах», - расставил приоритеты, подводя итоги совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов.