Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

В Минсельхозпроде региона состоялась презентация Антикризисной программы по решению проблем с напряженностью рынка труда на текущий год, подготовленной специалистами Минтруда республики. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии участвовали глава Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, Начальник управления Минтруда РД Айна Атекова, представители ФНС республики, главы муниципалитетов и руководители сельхозпредприятий.

В качестве мер по улучшению ситуации на рынке труда были представлены: субсидирование работодателей для частичной оплаты труда сотрудников организаций и предприятий занятых общественными работами или временно трудозанятых, рискующих быть уволенными.

В пресс-службе отметили, что реализация антикризисных мер по решению проблем на рынке труда, вызванных режимами неполной занятости работников предприятий или вообще их простой вследствие пандемии COVID-19, будет проходить за счет федерального бюджета.

Работодатели не должны иметь долгов по налогам, страховым выплатам, неуплаченных штрафов и отсутствие ограничений для работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Также обязательна регистрация работодателей на госпортале «Работа в России», поскольку вопрос предоставления субсидий будет решаться на основании данных из личного кабинета (на портале) предпринимателя.