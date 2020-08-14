ЗАМАНА - Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

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14 августа, 2020. Пятница 09:10
Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

 В Минсельхозпроде региона состоялась презентация Антикризисной программы по решению проблем с напряженностью рынка труда на текущий год, подготовленной специалистами Минтруда республики. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года
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В мероприятии участвовали глава Минсельхозпрода РД Абзагир Гусейнов, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, Начальник управления Минтруда РД Айна Атекова, представители ФНС республики, главы муниципалитетов и руководители сельхозпредприятий.

В качестве мер по улучшению ситуации на рынке труда были представлены: субсидирование работодателей для частичной оплаты труда сотрудников организаций и предприятий занятых общественными работами или временно трудозанятых, рискующих быть уволенными.

В пресс-службе отметили, что реализация антикризисных мер по решению проблем на рынке труда, вызванных режимами неполной занятости работников предприятий или вообще их простой вследствие пандемии COVID-19, будет проходить за счет федерального бюджета.

Работодатели не должны иметь долгов по налогам, страховым выплатам, неуплаченных штрафов и отсутствие ограничений для работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Также обязательна регистрация работодателей на госпортале «Работа в России», поскольку вопрос предоставления субсидий будет решаться на основании данных из личного кабинета (на портале) предпринимателя.

 

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