В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов

Как сообщили информагентству в пресс-службе Минсельхозпрода РД, из-за засушливого сезона заготовка проходит в непростых условиях. «В июле этого года в Ногайском районе выпало всего 2 мм осадков при среднемноголетней норме 27 мм или 7%. В горных районах, традиционно хорошо влагообеспеченных, год сложился довольно засушливым, что привело к формированию слабого травостоя. Если на поливных землях, где сосредоточена почти вся укосная площадь многолетних трав в размере более 88 тысяч гектаров, ситуация благополучная, то на богарных землях аграрии испытывают сложности с получением урожаев на них», – отметил собеседник агентства. В этих условиях Минсельхозпродом РД предприняты меры по мобилизации всех резервов и имеющихся ресурсов для заготовки достаточных объемов грубых кормов. К примеру, соломы заготовлено более 120 тыс. тонн, что почти в два раза больше уровня прошлого года, сена запасено около 900 тыс. тонн. В ведении министерства имеются два государственных кормосовхоза: ГУП «Новая жизнь» в Тарумовском районе и ГУП «Теречный» в Бабаюртовском, задача которых – создать страховой запас кормов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций с обеспеченностью кормами. По словам руководителя кормосовхоза «Новая жизнь» Тагира Идрисова, уже заложено в страховой фонд около 600 тонн сена из разнотравья, сенокос продолжается. Из-за устаревшего парка кормозаготовительной техники, сложно уложиться в оптимальные сроки сенокошения, в связи с чем прорабатывается вопрос модернизации технической базы хозяйства с использованием лизингового инструмента. По словам первого заместителя министра, аналогичные засушливые условия сложились во многих регионах юга страны, в связи с чем перед аграриями республики поставлена задача использовать каждый сенокосный клочок для заготовки сена. Для личных подсобных хозяйств в этом году по программе развития горных территорий есть возможность приобретения с возмещением 50% стоимости бензокосилок, мотоблоков и других средств малой техники для нужд подсобных хозяйств, где в республике сосредоточена большая часть поголовья скота.