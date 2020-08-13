Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале

Как сообщила информагентству помощник первого зампредседателя Правительства Дагестана Мадина Джалилова, средства выделены в соответствии с обращением Главы РД Владимира Васильева. «Деньги выделены на реализацию федерального проекта “Дорожная сеть”, национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” капиталоемких мероприятий в городских агломерациях, а также для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций», – отметила собеседник агентства. По словам первого вице-премьера региона Гаджимагомеда Гусейнова, реконструкция проспекта имеет республиканское значение, так как это один из центральных проспектов Махачкалы. Планируется, что это будет не просто замена асфальтового покрытия, потребуется замена инженерных сетей под дорожным полотном, создание зеленых зон, разделительной полосы, полная замена освещения. «Реконструкция проспекта Имама Шамиля имеет важное значение в целом для развития транспортной инфраструктуры Дагестана. В настоящее время дорабатывается проект реконструкции. Это и определение остановочных павильонов общественного транспорта, и вопрос прокладки кабелей линий электропередач под землей на тех участках проспекта, где нет возможности проведения их воздушным способом. После проведения данных мероприятий уже будут начаты строительные работы», – сказал Гусейнов.