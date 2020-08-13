ЗАМАНА - В Махачкале представили нового руководителя управления СК по Дагестану

В Махачкале представили нового руководителя управления СК по Дагестану

Автор
13 августа, 2020. Четверг 12:30
В Махачкале представили нового руководителя управления СК по Дагестану

В правительстве Дагестана представили нового руководителя республиканского управления Следственного комитета России Анатолия Щурова. Премьер-министр Артём Здунов поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе администрации главы и правительства республики.  

В Махачкале представили нового руководителя управления СК по Дагестану
Информация

«Со стороны правительства Дагестана обещаем открытость, принципиальность, и рассчитываем на поддержку в решении общих задач, стоящих перед нами и правоохранительными органами. Добро пожаловать в Дагестан», - сказал премьер-министр. 

Председатель Верховного суда Дагестана Сергей Суворов назвал Щурова человеком с большим опытом и знаниями, начало которых было получено в органах прокуратуры. «Дагестан самая большая республика на Северном Кавказе и задачи стоят непростые, но совместно, объединив все наши усилия, мы их решим», - отметил он. 

Анатолий Щуров заявил, что назначение в Дагестан для него большая честь. Он намерен повысить качество расследований и сократить их сроки. «Особое внимание также будет уделяться и рассмотрению обращений граждан, чьи доводы должны рассматриваться в полной мере, после чего будут приниматься объективные решения», - сказал он. 

Генерал-майору юстиции Анатолию Щурову 56 лет. Профессиональную карьеру он начал в органах прокуратуры в 1991 году, сразу после окончания Воронежского госуниверситета. До назначения в Дагестан он возглавлял управление Следственного комитета РФ по Орловской области.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top