В Махачкале представили нового руководителя управления СК по Дагестану

В правительстве Дагестана представили нового руководителя республиканского управления Следственного комитета России Анатолия Щурова. Премьер-министр Артём Здунов поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

«Со стороны правительства Дагестана обещаем открытость, принципиальность, и рассчитываем на поддержку в решении общих задач, стоящих перед нами и правоохранительными органами. Добро пожаловать в Дагестан», - сказал премьер-министр.

Председатель Верховного суда Дагестана Сергей Суворов назвал Щурова человеком с большим опытом и знаниями, начало которых было получено в органах прокуратуры. «Дагестан самая большая республика на Северном Кавказе и задачи стоят непростые, но совместно, объединив все наши усилия, мы их решим», - отметил он.

Анатолий Щуров заявил, что назначение в Дагестан для него большая честь. Он намерен повысить качество расследований и сократить их сроки. «Особое внимание также будет уделяться и рассмотрению обращений граждан, чьи доводы должны рассматриваться в полной мере, после чего будут приниматься объективные решения», - сказал он.

Генерал-майору юстиции Анатолию Щурову 56 лет. Профессиональную карьеру он начал в органах прокуратуры в 1991 году, сразу после окончания Воронежского госуниверситета. До назначения в Дагестан он возглавлял управление Следственного комитета РФ по Орловской области.