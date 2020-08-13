В ходе подведения итогов стратегической сессии «Махачкала. Проблемы сегодня. Перспективы завтра», было предложено создать бренд Махачкалы и открыть в городе этнопарк. Идею озвучили эксперты, участвующие в секции по направлению «Культура», сообщает издание «МИ».

Суперфиналисты Всероссийского конкурса «Лидеры России – 2020» представили свой проект создания бренда столицы и концентрированного центра образцов этнокультур регионов СКФО после 3-часовой работы в рамках секции.

Просмотрев презентацию, глава Махачкалы Салман Дадаев одобрил инициативу и предложил свою «дорожную карту».

Градоначальник предложил начать с инсталляций. Для этого он заверил, что место будет предоставлено на главной площади Махачкалы. «Место я вам предоставляю – это 14 ковров на площади. Возле каждого ковра соответствующая инсталляция, которая отражает культурные особенности того или иного народа. После того, как об этом узнают наши друзья в СКФО, мы, таким образом, вытягиваем уже северокавказскую повестку», - сказал Дадаев.

Говоря о брендировании, глава города предложил разбить работу по выбору бренда на три этапа и проводить в течение 3-х месяцев. По его словам, сначала нужно спросить у всех жителей, что такое бренд Махачкалы. Затем, в рамках второго этапа отобрать наиболее подходящие варианты, а на третьем - предложить эксперту оценить итог отбора.