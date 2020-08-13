Премьер-министр Дагестана Артём Здунов осмотрел сегодня, 12 августа, территорию, прилегающую к торговому дому «ЦУМ» в Махачкале.

Один из старых и в былые времена, наверное, самый известный центр торговли региона располагается в сердце города, вблизи от главной площади столицы, и по-прежнему является популярным местом посещения не только жителей республики, но и туристов – здесь можно найти практически все.

Исторически сложилось так, что рядом с ЦУМом функционирует и центральный рынок столицы, где представлены не только продуктовые товары, но и другая продукция, в том числе одежда и обувь.

Будучи главным местом, где сосредоточена важнейшая городская транспортная развязка, близлежащая территория таким образом является и местом скопления людей, постоянного движения.

Артём Здунов прошелся по улицам, прилегающим к ЦУМу, и, убедившись, что общественное пространство действительно требует не просто благоустройства, но и реконструкции, обговорил с коллегами, в том числе с министром промышленности и торговли Батыром Эмеевым, председателем Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незиром Гусейновым, мэром Махачкалы Салманом Дадаевым, этот вопрос в деталях.

В частности, были озвучены некоторые архитектурные решения, которые в дальнейшем позволят сделать, к примеру, улицу им.Белинского не только комфортной для горожан, но и привлекательной для гостей региона. При этом, конечно же, в первую очередь, речь шла о необходимости обновления канализационных сетей, строительстве ливневой системы водоотведения, отлаженной работы коммунальных служб в части уборки мусора, стабильного электроснабжения, упорядочения торговли за пределами рынка и магазинов, организации удобной для всех логистики, которая позволит избежать заторов. Здесь же возможна организация торговых рядов, приведённых в единый фирменный стиль.

Реконструкция будет проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Минстроя РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2022 годы. Премьер-министр поручил проработать этот проект, учитывая пожелания населения, прежде всего, жителей близлежащих домов. Решение вопроса с подъездными дорогами и современной парковкой торгового центра ЦУМ планируется осуществить благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Помимо прочего, Администрации города Махачкалы рекомендовано включить мероприятия по благоустройству территории и инфраструктуры в районе ЦУМа и 2 рынка в программу комплексного развития инженерных сетей города Махачкалы.