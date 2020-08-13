ЗАМАНА - Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

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13 августа, 2020. Четверг 08:46
Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

Сотрудники Госжилинспекции РД во главе с руководителем Али Джабраиловым посетили два многоквартирных дома в Каспийске, расположенных по адресам: Омарова, 2 «а» и Каспийская, 4 «д», сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске
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По словам собеседника агентства, первым делом сотрудники ГЖИ проинспектировали МКД №2 «а» по пр. Омарова, в котором проблемы, связанные с канализацией. Несколько многоквартирных домов по пр-ту Омарова, в том числе и №2 «а», а также средняя общеобразовательная школа, подсоединены к общей канализационной трубе. Из-за засора центрального люка канализационные стоки «возвращаются» в подвалы домов и подтапливают их. Ранее сточная вода попадала в дренажный канал, а оттуда стекала в море. Обращение с такой жалобой к Главе РД поступило от директора УК «Меридиан». Заявитель просил обязать власти Каспийска принять необходимые меры для решения данного вопроса. По словам директора управляющей компании, дом состоит из двух подъездов. В настоящее время УК засыпала песком 6 отсеков дома, в остальных 8 все еще присутствует сточная вода. По итогам проверки в отношении МУП «Водоканал» Каспийска составлен протокол об административном правонарушении, а также выдано предписание на устранение выявленных нарушений, исполнение которого проверят на следующей неделе. При проверке МКД №4 «д» по улице Каспийская выяснилось, что в доме осуществляется почасовая подача воды: с 12:00 до 15:00 мск. Однако и в это время коммунальная услуга в дом не подается. Сам многоквартирный дом 10-этажный, водоснабжение в основном отсутствует в квартирах с 5 по 10 этажи. Руководитель надзорного ведомства поручил инспекторам направить всю необходимую информацию в прокуратуру для согласования выездной внеплановой проверки. Решение проблем жильцов обоих домов остается на контроле Госжилинспекции Дагестана.

 

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