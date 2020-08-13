Абитуриенты ДГУ отдают предпочтение сфере IT

Дистанционная подача документов практиковалась и до режима ограничений, но с распространением COVID-19 стала основной. В самом университете проводилась профилактика распространения инфекции, регулярная обработка помещений, внимание к здоровью сотрудников, посещающих здания учреждения, масочный режим. В период пандемии Инновационный-технологический центр, МИП «Экотех» ДГУ в полной мере обеспечивал вуз дезинфицирующим раствором собственной разработки на основе гипохлорита натрия, а также обеспечил им ряд социальных учреждений Махачкалы. Кроме этого, научное оборудование ПЦР-лаборатории центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия» Даггосуниверситета по обращению Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора РД было задействовано для проведения диагностических исследований, направленных на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения республики. На период приемной кампании пришелся и масштабный ремонт в корпусах вуза, так что наступающий учебный год студенты и преподаватели начнут в обновленных пространствах Даггосуниверситета. Планируется соблюдение всех мер профилактики, в том числе обозначенных в последних выступлениях министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова.



Ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов отмечает, что в 2020 году вырос конкурс в магистратуру ДГУ, особенно популярны специальности, связанные с информатикой, информационными технологиями. Руководитель главного вуза Дагестана объясняет это высокой востребованностью соответствующих специалистов на рынке труда. В Дагестанском государственном университете состоялось уже несколько выпусков по этим специальностям, работодатели хорошо знают и высоко оценивают профессиональные качества выпускников вуза.



«Возрос конкурс при поступлении на факультеты управления, экономический, иностранных языков, информатики, информационных технологий, истории, в юридический институт и в целом на математические и естественно-научные факультеты», – сказал ректор.