Готовность школ к новому учебному году обсудили на заседании Правительства Дагестана

Вопросы готовности образовательных учреждений Дагестана к началу 2020-2021 учебного года обсудили сегодня в рамках расширенного заседания регионального Правительства. Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра республики Артёма Здунова в режиме ВКС.

Глава Правительства Дагестана подчеркнул, что до начала нового учебного года осталось совсем мало времени, и за это время нужно завершить все имеющиеся технические вопросы. Он попросил участников заседания проинформировать о проблемах, которые возникли при приемке школ, и внести предложения в части их оперативного решения.

С основным докладом выступила зампред – министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова. Она рассказала, что их ведомством проводится работа по подготовке инфраструктуры всех образовательных организаций, «предусматривающих реализацию вопроса соответствия требованиям СанПиНа, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов, а также все мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции».

«По каждому объекту образования – а их 2440 – составляется акт готовности, который подписывается всеми членами межведомственной комиссии, действующей в каждом муниципалитете. Вся информация о готовности объектов министерством заносится в федеральную информационную систему. Срок, установленный нам Минпросвещения РФ, – 19 августа. Мы эту работу планируем завершить 17 августа. Мы еженедельно работаем со всеми муниципалитетами в режиме ВКС. Между тем имеются отставания по ряду муниципалитетов: Дербентский, Кумторкалинский, Левашинский, Рутульский, Тляратинский, Хивский районы, а также города Кизляр, Южно-Сухокумск. Кроме того, у нас есть ряд сложностей в иных муниципалитетах в части соблюдения требований, предъявляемых Роспотребнадзором», – сообщила министр.

В этой связи она обратилась к главам муниципалитетов с просьбой совместными усилиями оперативно исполнить все требования Роспотребнадзора и МЧС. Кроме того, глава Минобрнауки республики указала на необходимость своевременно получить паспорта безопасности по каждому объекту образования. «У нас осталось пять муниципалитетов, где эта работа проведена неполностью: Ботлихский, Хунзахский, Карабудахкентский, Гумбетовский и Тляратинский районы», – добавила руководитель ведомства.

Говоря о вводе новых объектов, она сообщила, что в начале нового учебного года планируется запустить 1 детский сад на 280 мест в городе Каспийске, 9 школ на 2294 места. В целом же в текущем году ожидается ввести в эксплуатацию 33 школы на 9074 места и 58 детских садов.

Отдельно остановилась Уммупазиль Омарова на проводимой работе по организации учебного процесса в условиях коронавирусной инфекции. В частности, в соответствии с поручением премьер-министра Дагестана, запланированы занятия Роспотребнадзора совместно с Минобрнауки со всеми начальниками управлений образования.

Было отмечено, что обучение будет проходить с сохранением «масочного режима» для педагогов и обслуживающего персонала, речи о необходимости ношения масок детьми пока нет. Кроме того, в настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения школ бесконтактной термометрией, обеззараживающим оборудованием, средствами дезинфекции и т.д. Подчеркивалось, что ситуация по новой коронавирусной инфекции хотя и улучшилась по сравнению с весенним периодом, но все же остается напряженной, в связи с чем необходимо придерживаться всех предписаний специалистов для недопущения распространения заболевания.

Далее говорилось о необходимости детальной проработки вопроса в части открытия дошкольных образовательных учреждений. По словам Уммупазиль Омаровой, в настоящее время все муниципалитеты Дагестана уже представили соответствующие «дорожные карты», решение остается за оперативным штабом.

Она подчеркнула, что все актуальные вопросы, касающиеся подготовки и организации учебного процесса в условиях пандемии планируется обсудить на августовском совещании учителей, которое запланировано на 20 августа. До этих пор, отметила Омарова, все имеющиеся проблемы предстоит снять.

В рамках подготовки к новому учебному году актуальным остается исполнение законодательства в части обеспечения с 1 сентября учащихся 1-4 классов в обязательном порядке горячим питанием. По словам министра образования и науки республики, на эти цели Дагестан получит 629,6 млн рублей, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время. Вместе с тем, она подчеркнула, что республике не удалось на все 100% подготовить пищеблоки, так как у некоторых школ нет условий для обеспечения горячим питанием. «Это большая проблема, которую предстоит нам решить», – добавила Омарова.

Артём Здунов со своей стороны напомнил, что времени до начала учебного года осталось очень мало, в связи с чем необходимо оперативно устранить имеющиеся проблемы. Он особое внимание обратил на муниципалитеты, которые назывались в ходе доклада министра, и потребовал в кратчайшие сроки исправить ситуацию. «Предупреждаю всех руководителей этих районов об ответственности. Уже пора детей в школу отдавать, а у вас проблемы до сих пор остаются!», – посетовал он.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов рассказал об организации горячего питания и противоэпидемиологического режима при работе школ в осенне-зимний период. Так, проведена инвентаризация пищеблоков школ и оценка их готовности к обеспечению горячего питания. Из общего количества школ 604 соответствуют санитарным нормам, в 121 школе отсутствует пищеблок, у 483 пищеблоки имеются, но они не соответствуют требованиям.

Павлов обратил внимание на то, что в пищеблоках недостаточное количество посадочных мест: «В обеденных залах 624 школы для организации питания учеников 1-4 классов, если добиваться полного охвата детей горячим питанием, необходимо 70 тысяч посадочных мест, мы имеем 58 тысяч, это на 198 тысяч детей 1-4 классов. При том, что питание должно быть организовано в рамках первых трех перемен. Так же накладывается ряд других моментов. Это недостаточный цеховой набор помещений пищеблоков».

Кроме того, отметил он, половина школ не имеет утвержденного двухнедельного меню. «Этот вопрос может быть снят в течение 2-3 дней, если разработать централизованно на базе министерства такое меню и в рекомендательном порядке передать во все школы», – считает руководитель ведомства.

Он добавил, что в настоящее время проводится работа по проектированию, разрабатывается программа на следующий год по максимальному обеспечению горячим питанием школ Дагестана.

В рамках заседания Правительства выступил и мэр Махачкалы Салман Дадаев, который доложил о ситуации по подготовке школ к новому учебному году в Махачкале. Было отмечено, что несколько школ города из года в год не получают заключения в связи с имеющимися замечаниями. По части из них вопросы решаются: полностью заменены оконные блоки, проведен капитальный ремонт санузла, установлены горячее водоснабжение столовой и специализированные фильтры. «В связи с этим мы повторно будем приглашать Роспотребнадзор для получения соответствующего заключения», – отметил он.

Далее он сообщил, что по трем школам – №№10, 49 и 41 – имеются серьезные замечания, над устранением которых ведется работа.

В заключение Здунов еще раз напомнил о том, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане продолжает оставаться непростой, в связи с чем не надо забывать про масочный режим. «При этом обращаю ваше внимание: учителя должны знать где получить эти маски. Вчера на оперативном штабе прозвучало это так: педагогический и обслуживающий состав должны быть обязательно в масках. Про детей пока разговор не шел. Давайте уже сегодня думать, откуда их брать. Причем нужны не только маски, термометры, но и другие средства защиты, поэтому давайте все это заранее просчитывать», – подчеркнул премьер-министр республики.