ЗАМАНА - Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

Автор
13 августа, 2020. Четверг 08:14
Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана
Вчера, 12 августа, в режиме ВКС под руководством Артёма Здунова состоялось расширенное заседание Правительства РД совместно с заседанием Оперативным штаба по предупреждению завоза и  распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана
Информация
В его рамках был обсужден ряд актуальных вопросов, в числе которых и тема групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в с. Геджух Дербентского района. О ситуации доложил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. «На сегодняшний день зарегистрирован 61 случай ОКИ.  За вчерашний день при подворовых обходах выявлено 8 больных с диагнозом ОКИ, в том числе 1 ребенок. На амбулаторном лечении состоят 52 человека, в том числе 28 детей.  В инфекционном стационаре Дербентской городской больницы находятся 9 больных с острой кишечной инфекцией, в их числе 5 детей. Тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано, у 45, в том числе 28 детей, легкая степень тяжести», - отметил министр, добавив при этом, что со среднетяжелой степенью тяжести лечение проходят 4 человека, всем необходимым поступившие обеспечены.  В связи со сложившейся ситуацией, как проинформировал глава ведомства, организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе фагирование бактериофагом «Интести» и вакцинирование против гепатита. «В целом в населенном пункте проживает 1250 детей до 14 лет. Контингент, которому будет проведена иммунизация», - добавил он.  Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ибрагим Абакаров в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день прекращена подача воды от водовода Кайтаг-Дербент. «Совместно с администрацией района в селе выявлены водопроводные сети, где проходят утечки. Уже устранены две крупные аварии, работа продолжается. Завтра начинаем прокладывать новую линию. Все необходимое для этого уже подготовлено. Далее проведем дезинфекцию, промывку», - проинформировал докладчик.  Подводя итоги обсуждения, Артём Здунов подчеркнул всю серьезность вопроса и напомнил, что он находится на контроле Правительства РД.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top