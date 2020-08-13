На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе

О принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции доложил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. В докладе он в частности отметил, что за последние 4 недели в регионе темп прироста заболеваемости стабилизировался до 0,5%, дальнейшего снижения нет. Причинами этого, по словам руководителя ведомства, является несоблюдение масочного режима, проведение массовых несанкционированных мероприятий, открытие банкетных залов, а также возвращение граждан РД, в том числе с территорий отдыха. В этой связи Николай Павлов напомнил главам городов и районов, что в Дагестане все еще действует масочный режим и его соблюдение необходимо контролировать на вверенных им территориях. Коснулся главный санитарный врач региона и темы показателей перехода на третий этап снятия ограничений: «Коэффициент распространения за последнюю неделю достигает 1,1% , при рекомендованном на 2 этапе снятия ограничений не более 0,8% и не более 0,5% на 3 этапе». Завершая свой доклад, Николай Павлов предложил продлить действие запрета на проведение массовых мероприятий, внести также дополнительный нормативный акт о соблюдении масочного режима и социального дистанцирования в общественных местах, в транспорте, на торговых объектах и в общественных зданиях. Кроме того, как подчеркнул глава ведомства, необходимо усилить контроль и соблюдение изоляции инфицированных лиц, граждан старше 65 лет и из группы риска, имеющих хронические заболевания. Пока, отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД, основные и дополнительные показатели не позволяют переходить на третий этап к первому сентября. Заслушав доклад, премьер указал, что главная задача при открытии школ максимально соблюсти профилактические мероприятия, проконтролировать их соблюдение. Кроме того, Артём Здунов, предупредил еще раз об ответственности, поручил главам городов и районов пристальное внимание в этом вопросе уделять в части туристических потоков, в гостиницах, в местах пребывания людей, на летних верандах, где разрешён общепит. Далее в рамках заседания с информацией о подготовке к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ выступил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Он рассказал о том, как проходит вакцинация населения. Так в настоящее время привито более 1 млн жителей республики. «План вакцинации составлен, подкорректирован, на основании данных медицинской переписи нашего региона. Осуществляется контроль за обеспеченностью медорганизаций материальными ресурсами для работы в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, за наличием противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и спец медицинской аппаратуры», - сообщил министр. Резюмируя обсуждение вопроса, Председатель Правительства РД подчеркнул важность жизни и здоровья людей. «Мы будем внимательно отслеживать ситуацию», - заключил он.