«За минувший учебный год было проведено 543 проверки, большинство из которых (81%) с лабораторным контролем. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора республики.
Уделяется повышенное внимание 839 дошкольным и 1460 общеобразовательным организациям, также на мониторинге находится 71 учебное заведение среднего профессионального образования. Дошкольные организации полностью обеспечивают своих детей горячей едой на все 100%, а вот общеобразовательные учреждения этим похвастаться не могут, ими охвачено лишь 52% учащихся», – сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в ходе постоянных проверок наиболее часто встречающиеся нарушения – невыполнение меню, нарушение технологии приготовления блюд, а также санитарно-эпидемиологическое несоответствие на кухнях.
«За 2019-2020 учебный год за все нарушения в учебных организациях было выписано 136 протоколов об административных правонарушениях, на общую сумму 462 тыс. рублей, было вручено множество предписаний по улучшению и соблюдению санитарно-гигиенических норм», – сообщили в управлении.