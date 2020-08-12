ЗАМАНА - Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

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12 августа, 2020. Среда 15:26
Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

Роспотребнадзор по РД продолжает осуществлять мониторинг организации питания для детей в учебных организациях, уделяя особое внимание его качеству и соответствию всем физиологическим нормам.

Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году
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«За минувший учебный год было проведено 543 проверки, большинство из которых (81%) с лабораторным контролем. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора республики.

Уделяется повышенное внимание 839 дошкольным и 1460 общеобразовательным организациям, также на мониторинге находится 71 учебное заведение среднего профессионального образования. Дошкольные организации полностью обеспечивают своих детей горячей едой на все 100%, а вот общеобразовательные учреждения этим похвастаться не могут, ими охвачено лишь 52% учащихся», – сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в ходе постоянных проверок наиболее часто встречающиеся нарушения – невыполнение меню, нарушение технологии приготовления блюд, а также санитарно-эпидемиологическое несоответствие на кухнях.

«За 2019-2020 учебный год за все нарушения в учебных организациях было выписано 136 протоколов об административных правонарушениях, на общую сумму 462 тыс. рублей, было вручено множество предписаний по улучшению и соблюдению санитарно-гигиенических норм», – сообщили в управлении.

 

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